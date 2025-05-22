İstanbul'da kentsel dönüşümü amaçlayan Yarısı Bizden Kampanyası'na başvurular devam ediyor. Peki, Yarısı Bizden Kampanyası şartları neler? Yarısı Bizden Kampanyası hibe desteği ne kadar?

YARISI BİZDEN KAMPANYASINA KİMLER KATILABİLİR?

Kampanya dahilinde kredi için gelir şartı aranmıyor bu nedenle hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmayacak.

KAMPANYA HANGİ ŞARTLARDA GEÇERSİZ?

Projedeki bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının mevcut bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının bir buçuk katını geçmesi halinde kampanyadan faydalanılamayacaktır. 1 Nisan 2023'ten önce yeni yapıya ilişkin yapı ruhsatı alınmış ise kampanyadan faydalanılamayacaktır.

YARISI BİZDEN KENTSEL DÖNÜŞÜM KAMPANYASI BAŞVURU EKRANI

İstanbul'da oturan ve kampanyaya başvurmak isteyenler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilir.