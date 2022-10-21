Yarıştığı teknede hayatını kaybeden doktor, son yolculuğuna uğurlandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 34'üncü American Hospital The Bodrum Cup'ta yarıştığı teknede fenalaşarak yaşamını yitiren doktor Nihan Eren (49), toprağa verildi. Eren'in ön otopsi raporunda, ölüm nedeninin beyin kanamasından kaynaklı olduğu belirtildi.
Çökertme-Kissebükü etabı geçilen The Bodrum Cup'ta tekneler, 19 Ekim'de akşam saatlerinde Kissebükü Koyu'na ulaştı. Cruiser sınıfında, Cape Horn isimli teknede yarışan doktor Nihan Eren, saat 21.00 sıralarında aniden fenalaştı.
KURTARILAMADI
Teknede bulunan kişilerin yardım çağrısı ile 3,5 dakika içerisinde bölgeye giden Bodrum Deniz Kurtarma ekipleri, Eren'e müdahale etti. Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'ne ait deniz ambulansına alınan Eren, American Hospital hastanesinde hayatını kaybetti.
Nihan Eren'in ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
THE BODRUM CUP'TAN TAZİYE MESAJI
Doktor Nihan Eren'in ani ölümü sonrası The Bodrum Cup da sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Katılımcılarımızdan Sayın Dr. Nihan Eren'in dün akşam vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm The Bodrum Cup katılımcılarına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.
ÖLÜM NEDENİ BEYİN KANAMASI KAYNAKLI
Muğla Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Nihan Eren'in cenazesi, ailesine teslim edildi. Bitez Adliye Camisi'ndeki cenazeye Eren'in babası Metin Eren, oğlu Eren Tahincioğlu ile yakınları ve arkadaşları katıldı.
Namaz sonrası Eren'in cenazesi, Bitez Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Adli tıpta çıkan ön otopsi raporuna göre, Eren'in beyin kanamasından kaynaklı yaşamını yitirdiği bildirildi.
Uzun yıllardır yarışlara katılan ve oğlu Eren Tahincioğlu ile birlikte yelken tutkunu olduğu belirtilen Nihan Eren'in, Bodrum'da özel bir klinikte çalıştığı öğrenildi.
Video Haberler
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Sıradaki isim belli oldu
- Dikkat çeken 'burka' ayrıntısı!
- Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 60 zam geliyor
- 'Belli ki söylediklerime mutlu olmamışlar...'
- AKP'de artçı şok...
- 'Kesinlikle oy vermem' dedi, iki partiden yanıt geldi
- 'Eceliyle ölmedi, öldürüldü'
- Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi
- Loch Ness canavarının sırrı çözüldü!
- CHP'den neden ayrıldığını açıkladı