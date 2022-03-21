Yarkadaş ile Ukraynalı gazeteci arasında sert tartışma: 'İşkenceyi ve infazı savunuyorsun'
Korkusuz Gazetesi Yazarı Barış Yarkadaş, Ukraynalı gazeteci Gülsüm Halilova’nın paylaştığı işkence görüntüsüne sert tepki gösterdi. Ukraynalı Gazeteci Halilova bunun üzerine paylaşımını sildi ve “Yanlış anlaşıldım” dedi.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan görüntüler paylaşan Gülsüm Halilova dün gece tartışma yaratan bir fotoğraf yayımladı.
Fotoğrafta direğe bağlanmış bir Ukraynalı vardı.
Gazeteci Halilova bu fotoğrafın altına “Hırsızlık yapanları ibreti alem için direğe bağlıyorlar” yazdı.
"İŞKENCEYİ VE İNFAZI SAVUNUYORSUN"
Korkusuz Gazetesi Yazarı Barış Yarkadaş ise bu paylaşıma tepki gösterdi ve “Yazıklar olsun. İşkenceyi ve infazı savunuyorsun. Savaşın bile bir hukuku vardır” ifadesini kullandı.
Gülsüm Halilova bunun üzerine “Ben olanı anlattım. Olayı savunmadım” dedi. Tartışmanın büyümesi üzerine Gülsüm Halilova yaptığı paylaşımı sildi. Halilova daha sonra paylaşımı silme gerekçesini de açıkladı. Fotoğrafı yayımlamasının doğru olmadığını ve yapılanları eleştirdiğini açıkladı.
Korkusuz Yazarı Barış Yarkadaş da bunun üzerine şu tweeti yazdı:
- Gülsüm Hanım, yaptığım eleştiri sonrası, işkenceyi olumlama anlamına gelen ifadenizin yer aldığı twiti ve fotoğrafı kaldırmanız doğru oldu. Ben de zaten yaptığınızı eleştirmiştim. Aklın yolu bir. Gazetecilerin kuşkusuz siyasi fikri olur. Her koşulda hukuka bağlı olmalıyız.
İşte tartışma yaratan o tweet:
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