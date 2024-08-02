YAŞ atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

ANKA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 00:56
YAŞ atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı
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Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun görev süresinin 30 Ağustos 2024 tarihinden itibaren bir yıl uzatıldığı YAŞ kararları Resmi Gazete’de duyuruldu.

Aynı kararda, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup 16 general, 7 amiral ve 77 albayın, 30 Ağustos tarihinden itibaren üst rütbeye terfi ettirilmeleri uygun görüldüğü de yer aldı. 


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