Yaş çay fiyatı ne kadar oldu? 2024 Yaş çay fiyatı ne zaman açıklanacak? 2024 yaş çay fiyatı
Geride kalan yılın ardından artan enflasyon verileri çay çiftçisinin de yaş çay fiyatı beklentisini arttırdı. Peki, Yaş çay fiyatı ne kadar oldu? 2024 Yaş çay fiyatı ne zaman açıklanacak? 2024 yaş çay fiyatı
Özellikle Doğu Karadeniz'in en önemli gelir kaynaklarından biri olan yaş çayın 2024 yılında hangi fiyattan satın alınacağı sosyal medyada merak ediliyor. Peki, Yaş çay fiyatı ne kadar oldu? 2024 Yaş çay fiyatı ne zaman açıklanacak? 2024 yaş çay fiyatı
YAŞ ÇAY FİYATI NE KADAR?
Rize ve Trabzon'un ilçelerinde toplanan yaş çay fiyatı, 2023 yılında 11 lira 20 kuruş olarak açıklanmıştı. 2024 yılında çay çiftçisinin beklentisi ise daha yüksek rakamlar. Ancak, henüz 2024 yılı yaş çay fiyatı için resmi bir açıklama gelmedi.
YAŞ ÇAY FİYATI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023 yılında yaş çay fiyatı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de yaptığı mitingde 11 lira 20 kuruş olarak açıklanmıştı. Bu yıl yaş çay fiyatının ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi ancak Mayıs ayı içerisinde Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de yaş çay fiyatını açıklaması bekleniyor.
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