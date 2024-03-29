Antartika gizemleri çoğalıyor! Buzun altında Piramitler bulundu

Yayınlanma: 29.03.2024 - 11:10

Güncelleme: 29.03.2024 - 11:10

Komplo teorilerinin adeta başkenti hâline gelen Antartika'da son olarak Piramitler keşfedildiği iddia edildi. Antarktika'nın Ellsworth Dağları'ndaki birçok farklı zirve arasında, bazılarının 2 kilometre karelik bir taban ölçüsüne ve piramidi andıran görüntüye sahip olduğu farkedildi.

"PİRAMİTLER" KEŞFEDİLDİ

Gündeme gelen Antartika keşiflerinde son olarak Piramit keşfedildiği sosyal medyada yayıldı. Ancak, bu gerçeği yansıtmıyor. Ellsworth Dağları, Antarktika'daki en yüksek sıradağlardır ve 400 km uzunluğundadır ve söz konusu dağ, 1910-1913 İngiliz Antarktika Keşif Gezisi tarafından keşfedilmiştir. Keşfin gerçek doğasını o dönemde diğerlerinden gizlemek için buna “Piramit” adı verildi.

BİLİM İNSANLARI AÇIKLADI

Potsdam'daki Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi'nde jeolog olan Dr. Mitch Darcy , IFL Science'a şunları söyledi: "Piramit şeklindeki yapılar, uzunluğu 400 km'den fazla olan Ellsworth Dağları'nda yer alıyor, bu yüzden orada olması sürpriz değil. buzun üzerinde beliren kayalık zirvelerdir. Zirvelerin kayadan oluştuğu açıkça görülüyor ve bu özel zirvenin bu şekle sahip olması bir tesadüf. Karmaşık bir şekil değil, dolayısıyla özel bir tesadüf de değil. Tanımı gereği bu, bir buzulun veya buz tabakasının üzerine çıkan bir kaya zirvesi olan bir nunataktır. Bu piramit şeklinde ama bu onun insan yapımı olduğu anlamına gelmiyor.”

Yani yeni konum tam da bu: Antarktika'daki buzun tepesinden çıkan bir dağ, gizemli bir piramit değil.