Antartika her gün para basıyor! Yanardağlardan altın fışkırıyor

Yayınlanma: 20.04.2024 - 16:11

Güncelleme: 20.04.2024 - 16:11

Antartika'nın yaklaşık olarak 138 yanardağa ev sahipliği yaptığı keşdefilmişti. Çoğunun hareketsiz olduğu veya muhtemelen soyu tükenmiş olduğu düşünülse de, Smithsonian Enstitüsü'nün Küresel Volkanizma Programına göre yakın tarihte üçü patladı : 1905'te Penguen Adası; 1970'de Aldatma Adası ve 1972'de Erebus Dağı. Patlayan dağların altın fışkırdığı iddia edildi...

VOLKANİK PATLAMALAR ALTIN DAĞITIYOR

Aldatma Adası, tartışmasız Antarktika'nın en ünlüsü; 3.794 metrelik (12.448 feet) zirvesiyle kıtadaki en yüksek aktif yanardağ unvanını kazanmış ve Dünya'nın en güneydeki aktif yanardağıdır. Bu devin uydu görüntüleri, son 32 yıldır zirve kraterinde köpüren sıcak bir lav gölünü ortaya çıkarıyor. O zamandan bu yana, NASA'nın Dünya Gözlemevi'ne göre "gaz ve buhar bulutları yaydığı" ve ara sıra topluca "stromboli patlamaları" olarak bilinen kaya "bombaları" fırlattığı biliniyor. Ancak hepsinden olağanüstü olanı, bu volkanik gaz fışkırmalarının neredeyse kelimenin tam anlamıyla altın cinsinden ağırlığına değmesidir. IFL Science'ın raporuna göre bunun nedeni, boyutları 20 mikrometreden büyük olmayan küçük altın parçacıklarıyla dolu olmaları.

HER GÜN 6 BİN DOLAR ALTIN FIŞKIRIYOR

Yine de, bu miktar çok küçük gibi görünse de, bilim insanları tek bir gün boyunca volkanın yaklaşık 80 gram (2,8 ons) değerli metal çıkardığını tahmin ediyor; bu değerin değeri 4.800 £'dan (6.000 $) fazla.