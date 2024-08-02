YAŞ kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi

Yayınlanma: 02.08.2024 - 07:54

Güncelleme: 02.08.2024 - 10:23

30 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

34 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 455 albayın görev süreleri 2 yıl uzatıldı.

31 general ve amiral emekliye sevk edildi.

Halen 281 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla 327 olacak.

YAŞ kararlarıyla;

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneraller Levent Ergün ve Metin Tokel Orgeneralliğe;

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Koramiral Kadir Yıldız Oramiralliğe;

Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneraller Tevfik Algan ve Gültekin Yaralı Korgeneralliğe;

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tümamiraller Mustafa Kaya ve Yalçın Payal Koramiralliğe;

Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneral Yaşar Kadıoğlu Korgeneralliğe;

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller İlker Görgülü, Erman Kiraz, Mustafa Köksal, Ferat Vural, Ahmet Gülmüş, Rıfat Dönel, İlhan İstanbullu, Yusuf Diker ve Zeynel Abidin Erginbaş Tümgeneralliğe;

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tuğamiraller Serhat Sözbir, Mehmet Emre Sezenler, Mevlüt Savaş Bilican ve Recep Erdinç Yetkin Tümamiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller Mete Kuş ve Sadık Uygur Tümgeneralliğe terfi ettirildi.

Erdoğan'ın, YAŞ kararlarını imzalaması sırasında, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da hazır bulunmuştu.

METİN TOKEL VE LEVENT ERGÜN ORGENERALLİĞE TERFİ ETTİRİLDİ, ERCAN KİREÇTEPE EMEKLİLİĞE SEVK EDİLDİ

Orgeneralliğe getirilen Metin Tokel, eski başbakan Binali Yıldırım'a yönelik övgü dolu sözleriyle gündem olmuştu.

Tokel, Hakkari'de Yıldırım’ı, “Zatıalinizin buraya gelişiyle başta tümen komutanı ben olmak üzere onur duyduk. Bu onuru ruhumuzda ve tüylerimizde şu anda yaşıyoruz, arkadaşlarımız da siz gelmeden sanki sizin geleceğinizi hissetmiş gibi sizin gözlerinizden öptüklerini arkadaşlarımız ifade etti. Tümen komutanı olarak onur duyduk. Allah sizden razı olsun” sözleriyle karşılamıştı.

Orgeneralliğe getirilen bir diğer isim olan Levent Ergün ise Balyoz davasında yargılanmış ve 13 yıl hapse mahkum edilmişti. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından dava yeniden görülmüş, beraat eden Ergün; 2015’te tuğgeneralliğe terfi etmiş, 2016’da Mardin’in Nusaybin ilçesindeki hendek operasyonlarını yönetmiş, 2018’de tümgeneralliğe, 2021’de de korgeneralliğe terfi etmişti.

1996'da Kardak adasına çıkan SAT Komando Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe ise kadrosuzluk nedeniyle emekliliğe sevk edildi.