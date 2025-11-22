Yasa dışı bahis soruşturması: Meritking’in sahibi Fedlan Kılıçaslan ve fenomen Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmada iki önemli gelişmeyi açıkladı.

FEDLAN KILIÇASLAN HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN

Açıklamaya göre, yurtdışında firari olan MeritKing isimli yasa dışı bahis sitesinin sahibi Fedlan Kılıçaslan hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Kılıçaslan’ın 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla arandığı, taşınır-taşınmaz tüm malvarlıkları, şirket ortaklık payları, banka hesapları ve kripto varlıklarına resen el konulduğu belirtildi. El koyma kararı Sulh Ceza Hakimliği tarafından onayladı.

BATUHAN KARADENİZ'E DE KIRMIZI BÜLTEN

Soruşturmanın ikinci ayağında, sosyal medya fenomeni Batuhan Karadeniz’in de şüpheli olduğu bildirildi. Karadeniz’in yurtdışında bulunduğu, sosyal medya hesaplarında yasa dışı bahis sitelerini teşvik eden içerikler paylaştığı ve “batuwin.com” gibi sitelerin reklamını yaptığı tespit edildi. Karadeniz hakkında da aynı suçlamalarla kırmızı bülten çıkarılırken, tüm malvarlıklarına, banka hesaplarına ve kripto varlıklarına el konuldu.