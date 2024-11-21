Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni iddianame: 5 fenomene hapis cezası talebi

Yayınlanma: 21.11.2024 - 12:56

Güncelleme: 21.11.2024 - 13:08

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve teşviki suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 5 sosyal medya fenomeni hakkında iddianame hazırladı. İddianame, Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Ramazan Karkin, Soner Kabakçı, Esma Sözen, Emircan Çelik ve Muzaffer Zorbey Erkoçlar isimli fenomenler, sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaparak suç işlemekle suçlanıyor. Hazırlanan iddianamede, bu şahıslar hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomenlerinin yasa dışı bahis sitelerinin tanıtımını yaptığını ve bu şekilde kamu düzenini bozduklarını belirterek, söz konusu suçların yayılmasını engellemeyi amaçlayan bir cezai sürecin başlatıldığını açıkladı. Sosyal medya üzerinden yapılan yasa dışı bahis reklamlarının, özellikle gençler arasında geniş bir kitleye yayıldığına dikkat çekildi.

Fenomenlerin, sosyal medya platformlarında paylaştıkları içerikler ile yasadışı bahis sitelerinin teşvik edilmesine aracılık ettikleri ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları iddia ediliyor. Hazırlanan iddianame, yasadışı bahisle mücadele adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Bu davanın, sosyal medya fenomenlerinin sorumluluğuna dair önemli bir emsal teşkil etmesi bekleniyor. Mahkemede yapılacak yargılama süreciyle birlikte, sosyal medya üzerinden yasa dışı faaliyetlerin engellenmesi hedefleniyor.