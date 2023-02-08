Yasa dışı bahis ve sahtecilik operasyonunda 3 gözaltı

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 11:34

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 11:34

Çanakkale’ de yasa dışı bahiste para nakline aracılık etmek, resmi belgede sahtecilik ve sahte banka veya kredi kartı üretmek suçlarının önlenmesine yönelik olarak operasyon yapıldı.

Operasyonda İ.K., C.K. ve M.K. adlı şüphelilerin ikametinde yapılan adli aramada, 10 adet cep telefonu, 2 bin 190 adet sim kart, 3 adet bilgisayar, 92 adet banka kartı, 1 adet sahte kimlik basma makinası, 31 adet farklı kişiler adına düzenlenmiş sahte kimlik, 67 adet sahte kimlik basımı için kullanılmamış plastik kartlara el konulduğu bildirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.