Yasa mecliste, eğitimciler eylemde
Eğitim-Sen üyeleri Öğretmenlik Meslek Kanunu tasarısının geri çekilmesi için, düzenlemenin TBMM’de görüşüldüğü saatlerde tüm yurtta olduğu gibi İzmir’de de eylem yaptı.
Eğitim Sen İzmir şubeleri, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu protesto etti. Eğitimciler yaptığı açıklamada, "Eğitim emekçilerinin bilgisi ve önerileri dışında hazırlanan, onların temel haklarını ve taleplerini içermeyen Öğretmenlik Meslek Kanunu Tasarısı derhal geri çekilmelidir" dedi.
Konak’ta düzenlenen ve öğretmenlerin “Hükümet yasanı al başına çal” sloganları atılan eylemde, TBMM Genel Kurulu’nda gündeme gelen düzenlemenin iptal edilmesini ve komisyonlarda sendikaların talepleri doğrultusunda yeniden görüşülmesini istediklerini belirten Eğitim-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Veysel Beyazadam, şunları söyledi:
“Eğitim alanında örgütlü bütün sendikalara, sendikalı ya da sendikasız tüm eğitim emekçilerine ortak tepki göstermek adına çağrıda bulunuyoruz. Bugün bizleri farklı statüler üzerinden bölmek isteyenlere karşı birlikte hareket etmezsek, hiçbir meslektaşımızın onaylamadığı bu düzenlemeyi geri çektiremezsek, yarın daha büyük saldırıların hedefi olmamız kaçınılmaz olacaktır. Eğitim emekçilerinin bilgisi ve önerileri dışında hazırlanan, onların temel haklarını ve taleplerini içermeyen Öğretmenlik Meslek Kanunu Tasarısı derhal geri çekilmelidir. Bir meslek kanunu hazırlanacaksa “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiye Kararı” temel alınmalı, sadece öğretmenlerin değil tüm eğitim emekçilerin hakları ve taleplerini güvence alına alan yeni bir düzenleme yapılmalıdır”
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