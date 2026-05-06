Yaşadıklarını Cumhuriyet’e anlattı: 13 yaşındaki kızı istismarcı babaya teslim etmişler

İstanbul Büyükçekmece’de ortaya çıkan istismar dosyasına yansıyan iddialar çocukların beden ve ruh güvenliğinin nasıl tehdit altında olduğunu ortaya koydu.

Üvey babası Zülal Akdoğan’ın yıllarca fiziksel ve sözlü tacizine maruz kaldığını söyleyen 23 yaşındaki Beyza Y. yaşadıklarını yargıya taşıdı. Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığa “sarkıntılık” suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Ama istismarcı üvey baba Zülal Akdoğan 16 ay sonra tahliye edildi.

Cumhuriyet konunun ayrıntılarına ulaştı.

"İFADEM DEĞİŞTİRİLDİ"

Cumhuriyet’e konuşan mağdur genç kız yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Annemin ikinci evliliği bu. Üvey babam olan Zülal Akdoğan ilk istismarına henüz ben 10 yaşında iken başladı. Anneme ve teyzelerime anlattım ancak çevremdekiler benim yanlış anladığımı söyleyip bana inanmadılar. 13 yaşındayken okuldaki rehber hocama gidip anlattım. Okul yönetimi olayı emniyete bildirdi.”

“Emniyete gidip ifademi verdim” diyerek sözlerine devam eden Beyza Y. "Sonra pedagog eşliğinde ifadem emniyette değiştirildi. Polisler ve pedagog benim annemi kıskandığımı ve oyun oynadığımı, olayı yanlış anladığımı söyleyerek beni yeniden istismarcı üvey babaya teslim etti" ifadelerini kullandı.

TACİZ MESAJLARI VE FİZİKSEL İSTİSMAR ‘SARKINTILIK’ SAYILDI

Çocuk yaşta derdini kimseye anlatamadığını ve bu süreçlerde istismarcı üvey baba Zülal Akdoğan tarafından daha çok tehdit edilmeye başladığını aktaran mağdur Beyza Y. adaletten de çare bulamadığına şu sözlerle isyan etti:

"Beni taciz ettiğine dair tüm ses kayıtlarını, taciz ve tehdit mesajlarını mahkemeye sunduk. ‘Seni karım yapacağım büyüdükçe vücudun güzelleşiyor, senin göğüslerin anneninkinden güzel’ mesajlarını ve yıllarca uğradığım fiziksel istismarı mahkeme sadece 'bir kereye mahsus sarkıntılık' diyerek en alt cezai işlemi uyguladı. Zülal Akdoğan 10 ay hapis yatıp çıktı. Benim hayatım çalındı bedeli sadece 10 ay mıydı? Çıktığı günden beri hala beni ve annemi öldürmekle tehdit ediyor."

"ANNEMLE SAKLANARAK YAŞIYORUZ"

İstismarcı üvey babanın 10 ay hapis yatıp çıkmasının ardından ölüm tehditleri aldığını aktaran mağdur Beyza Y., "İkamet adresimizde kalamıyoruz şu an. Zülal ve adamları bizim peşimize düşmüş beni öldüreceğini ve intikamını alacağını söylüyor. Komşularımız onların evin etrafında dolaştığını söyledi. Biz de şu an başka birinin evinde saklanıyoruz annemle" dedi.

“ÇOCUKLAR DEĞİL SİSTEM KORUNUYOR”

Cumhuriyet’e konuşan mağdur avukatı Mehmet Kürşat Kaplan, "Bir çocuğun şikâyeti sonrası önce şüphelinin aranması, ardından dosyanın kapanması ve yıllar sonra ortaya çıkan mesajlara rağmen sanığın tahliye edilmesi; hukuk sistemindeki ihmalleri bir kez daha gözler önüne serdi. Mahkeme istismar değil sarkıntılık dedi. Hem savcı hanım hem ben hem mağdur müvekkilim gerçekten şaşırdık ve yıkıldık. Mütalaaya uyulsaydı 40-50 yıl yatardı Zülal Akdoğan. Ama mahkeme tüm kanıtlara rağmen başka yönde karar verdi. Davanın yeniden görülmesini istiyor. Çünkü sanık Zülal Akdoğan tehditlerine hala devam ediyor. Çünkü ceza almayacağını çok iyi biliyor. O kadar kanıta rağmen yeterli cezayı almamış biri bunun cesareti ile daha da tacizlerini arttırdı. Müvekkilim Beyza ve Beyza gibi çocuklarımız için adaletin bir an önce tecelli etmesini istiyoruz. Zira bu ve bunun gibi istismarcılar çoğalarak cesaretlenerek devam edecek" diyerek Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulundu.