Almanya'da Süleymancı hocaya cinsel istismardan hapis!

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki Ellwangen Eyalet Mahkemesi, 35 yaşındaki Türkiye kökenli Alman vatandaşı “din görevlisi”ni, yedi erkek çocuğa yönelik “ağır cinsel istismar ve kötü muamele” suçlarından mahkûm etti.

DW Türkçe'nin haberine göre; sanığın suçların büyük bölümünü kabul ettiği belirtilirken, 8,5 yıl hapis cezasının yanı sıra 5 yıl süreyle çocuklara ders vermesi de yasaklandı. Mahkeme kararında, sanığın tecavüz, himayesi altındaki kişilere yönelik istismar ve darp suçlarından sorumlu tutulduğu ifade edildi.

İSTİSMARLAR YURTTA GERÇEKLEŞMİŞ

Mahkeme ve savcılık dosyasına göre sanık, suçların büyük kısmını öğrencilerin kaldığı yurtta işledi. İddianamede, çocukların kimi zaman “film izleme” bahanesiyle kandırıldığı, kimi zaman zorla ofise götürüldüğü ya da gece uyandırılarak istismara maruz bırakıldığı belirtildi.

Savcılık, sanığın dini otoritesini kullanarak çocuklar üzerinde korku ve baskı kurduğunu, bu sayede istismarı uzun süre gizlediğini kaydetti.

YURT SÜLEYMANCILARIN ÇIKTI

Alman kamu yayıncısı Güney-Batı Radyo Televizyon Kurumu'nun (SWR) bildirdiğine göre suçlunun çalıştığı yurt Giengen Eğitim ve Uyum Derneği'ne bağlı bir kuruluş. O da Türkiye'de "Süleymancılar" olarak anılan Almanya'da İslam Kültür Merkezleri Birliği (VIKZ) ismiyle faaliyet yürüten cemaate bağlı.

"Süleymancılar" Almanya'da İslam Kültür Merkezleri Birliği (VIKZ) adı altında faaliyet yürütüyor. 1973'te Köln kentinde kurulan derneğin Almanya’da dokuz eyalet teşkilatı, 300’ün üzerinde ibadethane veya derneği mevcut. Alman veri portalı Statista'nın bilgilerine göre VIKZ, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nden (DITIB) sonra ikinci büyük çatı kuruluşu ve 100 bin üyeye sahip.

NE OLMUŞTU?

İstismar vakaları, mağdur çocuklardan birinin yaşadıklarını yurt yönetimine anlatması ve bir annenin oğlunun telefonunda şüpheli mesajlar bulmasıyla ortaya çıktı.

Ocak 2025’te polis müdahalesinin ardından söz konusu öğrenci yurdu kapatıldı. Savcılık, sanığın 2021-2024 yılları arasında sistematik şekilde istismar suçlarını işlediğini belirtti.