Yasadışı avcılık yapan 4 kişiye idari yaptırım

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Karabük'te gerçekleştirilen dron destekli koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında, yasadışı avcılık yaptığı tespit edilen 4 kişiye idari yaptırım uygulandı.
3 TÜFEĞE EL KONULDU
Mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere 3 tüfeğe de el konuldu.
Açıklamada ayrıca, doğayı ve yaban hayatını korumak için denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.
