Yasadışı bahis operasyonunda 11 tutuklama...

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasadışı bahis çalışmasında, 76 şüphelinin "para nakline aracılık etmek" suçundan hesap hareketliliğinin tespit edilmesi üzerine operasyon başlattı.

Ekipler, 8 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenleyerek 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

ARAMADA TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 20 cep telefonu, 19 hazır kart, 2 dizüstü bilgisayar, 32 banka kartı, 10 hafıza kartı ve bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 5 şüpheli adli kontrol şartıyla, bir zanlı ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı.