Yasadışı bahis oynatan 9 şüpheliden biri tutuklandı
Mersin'de yasadışı bahis oynattıkları gerekçesiyle yakalanan 9 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, kurdukları internet sitelerinde yasadışı bahis oynatanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Mersin merkez ve Erdemli ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde 37 cep telefonu, 6 dizüstü bilgisayar, 20 banka kartı, 40 gram esrar, 5 uyuşturucu hap ve 1800 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i hakkında ev hapsi tedbiri uygulandı, 3 ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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