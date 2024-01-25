Adı soruşturmada geçiyordu: Nicolo Zaniolo'dan bahis itirafı!

Yayınlanma: 25.01.2024 - 15:23

Güncelleme: 25.01.2024 - 15:43

Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Premier Lig'den Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, adının karıştığı yasa dışı bahis soruşturması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a konuşan yıldız futbolcu, bir şey yapmadan böyle bir hikayenin içine çekilmenin çok kötü bir durum olduğunu ve yaşadıklarının bir kabus olduğunu söyledi.

İşte Zaniolo'nun röportajından öne çıkan satırbaşları:

"Biliyorsunuz, soruşturma hakkında bir şey söyleyemem. Bir şey yapmadan böyle bir hikayenin içine çekilmek çok kötü. Milli takım kampına polisin geldiği zaman neler yaşadığımı biliyor musunuz? Bir kabus gibiydi.

Korktum mu? Hayır. Çünkü ne yaptığımı biliyordum. Ya da daha doğrusu ne yapmadığımı."

'BİR HATA YAPTIM'

"Açık konuşalım. Asla futbol maçlarına bahis oynamadım, ancak yine de bir hata yaptım. Bunu inkar edemem. Sadece blackjack (yirmibir) oynadım. Hata yaptığımı kabul ediyorum ancak oynadığım platformun yasa dışı olduğunu bilmiyordum."

'TÜM GÖZLER ÜZERİNİZDE OLUYOR'

"Bir restoran ya da kulübe gittiğimizde tüm gözler üzerimizde oluyor. Belki de orada videolarımızı çeken insanlar var. Yani aptalca bir şey yapsak, ya da söylesek saniyeler içinde tüm dünya öğreniyor. Bu yüzden her zaman dışarı çıkamayız. Sadece evde tabletimizle ya da cep telefonumuzla oturuyor ve zaman geçirmek için oyun oynuyoruz. Hepsi bu kadar. Çok akıllıca olmayabilir, ancak gerçek bu."

'AĞLAYAN ARKADAŞLARIM OLDU'

"Birçoğumuz daha çocukken evlerimizi terk ettik. Çocukken ailelerinden ayrıldığı için ağlayan takım arkadaşlarım oldu. Şanslıyız, ancak sahip olduklarımızın hepsini hak ettik.

Bakın, herkes Serie A'da oynayamaz. Kariyerlerimiz kısa ve belki de bir sakatlık her şeyi bitirebilir. Bu birçok kişinin başına geldi."

Nicolo Zaniolo, Aston Villa formasını 14'ü Premier Lig olmak üzere tüm kulvarlarda 22 kez giydi. İtalyan yıldız bu maçlarda iki kez gol sevinci yaşadı.