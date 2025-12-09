Yasadışı bahis sitesi 'Showbahis'e operasyon: 2 milyar TL'lik para trafiği, 20 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasadışı bahis soruşturmasında, “showbahis.com” adlı platform üzerinden organize şekilde bahis oynattığı tespit edilen şüphelilere yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi.

Savcılık dosyasına giren MASAK analizleri, şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 86 milyon TL’yi aşkın işlem hareketi bulunduğunu ortaya koydu.

Soruşturma kapsamında, bir örgüt lideri, ona bağlı yöneticiler ve operasyonel kadrodan oluşan toplam 22 kişilik hiyerarşik yapı tespit edildi.

EŞ ZAMANLI BASKIN

Bu yapıya yönelik olarak İstanbul merkezli Sakarya, Kocaeli, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da 17 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen varlıkların aklanmasını önlemek amacıyla mahkeme kararıyla 11 araç, 3 taşınmaz ve 265 banka hesabına el koyuldu.

Soruşturmanın, örgütün para akışını ve bağlantılarını ortaya çıkarmak üzere genişleyerek sürdüğü belirtildi.

Gözaltına alınan isimler şu şekilde:

FIRAT ATİLLA NEDRET ATİLLA MUHAMMED TALİP ATİLLA BETÜL ATİLLA SERHAT ATİLLA MERVE ATİLLA AZAD ATİLLA SABAHATTİN ATİLLA HÜSEYİN KARGİ MUHAMMED SALİH HÜSEYİN EMRE ÖZER BARIŞ ATİLLA SALİHA ATİLLA AKBAŞ MUHAMMED ALTINIŞIK YAHYA KARAKAŞ RIDVAN TEKİNŞEN AYŞE NUR DAŞ SİMGE TÜNEY ONUR ŞAHİN ERHAN DÜĞER

BA Ş SAVCILIKTAN A Ç IKLAMA

Operasyona dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın; Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından “showbahis.com” adlı yasadışı bahis platformu üzerinden bizzat yasadışı bahis oynatma faaliyetlerini yürüttükleri tespit edilen şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma işlemleri kapsamında; MASAK analizlerinde ortaya çıkan bulgular doğrultusunda, şüphelilerin “showbahis.com” üzerinden yasadışı bahis oynatarak haksız kazanç sağladıkları, bu kapsamda şüphelilerin hesaplarında 2.086.008.077,00 (2 Milyar 86 Milyon 8 Bin 77) TL tutarında işlem hareketi bulunduğu tespit edilmiştir.

Yasadışı bahis oynatma faaliyetlerinin icra edilebilmesi amacıyla; 1 örgüt lideri, lidere bağlı 3 yönetici, yöneticilerin talimatları doğrultusunda operasyonel düzeyde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 18 örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir suç örgütü yapısının oluşturulduğu tespit edilmiş olup, İstanbul merkezli, Sakarya, Kocaeli, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa olmak üzere 6 farklı ilde toplam 17 ayrı adreste eş zamanlı operasyon icra edilmiş; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarda arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır.

Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarının aklanmasını önlemek amacıyla İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla; şüphelilere ait 11 araç ve 3 taşınmaz malvarlığına el konulmuş, ayrıca şüpheli şahıslara ve 1 tüzel kişiliğe ait 265 banka hesabına tedbiren bloke konulmuştur. Soruşturma işlemleri tüm yönüyle, titizlik ve kararlılıkla sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."