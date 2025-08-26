Yasadışı kadrolaşma suçlamasının hedefindeydi... ASSAN Genel Müdürü’nden yalanlama: ‘Benim trol ağım yok’

Son günlerde askeri casusluk, yasadışı kadrolaşma ve teknoloji hırsızlığı iddialarıyla gündeme gelen savunma sanayii şirketi ASSAN’ın Genel Müdürü Gürcan Okumuş yazılı bir açıklama yayımladı. TÜBİTAK SAGE’deki görevi üzerinden dile getirilen kadrolaşma iddiasını yalanlayan Okumuş, “Bu iftiraları yazanların, yayınlayanların amaçları, planları nedir bilmiyorum. Benim bir ekibim, networküm, medya gücüm, trol ağım yok” dedi.

Mühimmat alanında önde gelen savunma sanayii şirketi ASSAN, Selçuk Bayraktar’a yakın gdh haber sitesinde yayımlanan iki farklı haberle çeşitli suçlamaların hedefi oldu. 9 Ağustos’ta yayımlanan ilk haberde, ASSAN’ın Genel Müdürü Gürcan Okumuş’un TÜBİTAK SAGE’nin eski genel müdürü olduğu hatırlatılarak, SAGE’de kritik görev yapan 18 uzman araştırmacı personelin ASSAN’da ve alt şirketinde yasalara aykırı olarak işe başladığı yazıldı. ASSAN’ın bu yolla SAGE’nin üzerine çalıştığı teknolojileri ‘çaldığını’ öne süren gdh, 21 Ağustos’ta yayımladığı haberinde ise ‘şirketin avukatı’ İsmet Sayhan’ın, askeri casusluk yaptığını iddia etti. Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), yayımlanan bu haber üzerine eski genel müdürü Sayhan ve ASSAN hakkında hukuki işlem başlattığını duyururken, Sayhan, 23 Ağustos’ta ‘Selahattin Yılmaz suç örgütü’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

‘SAGE’DEN BİR MÜHENDİS GELDİ, O DA AYRILDI’

Süreç boyunca ASSAN, iki farklı yazılı açıklamayla hakkındaki iddiaları yalanladı. Şirketin Genel Müdürü Gürcan Okumuş ise, dün sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Okumuş, yasadışı kadrolaşma suçlamasına yönelik, “Bugün başta vakıf kuruluşları olmak üzere birçok savunma sanayi kurumunda yüzlerce, belki binlerce SAGE’li görev yapmaktadır” dedi. gdh’nin “SAGE’den 18 mühendis ASSAN’a geçti” iddiasını hatırlatan Okumuş, “Ben SAGE’den ayrıldıktan sonra 6 ay boyunca çalışmadım. 2024 yılı Haziran ayı sonunda, devletimizin ilgili kurumlarının bilgisi dahilinde ASSAN’da işe başladım. ASSAN’da göreve başladıktan 4 ay sonra, SAGE’den sadece bir mühendis arkadaşım ASSAN’a geldi. O da, kısa bir süre sonra kendisine gelen teklif üzerine ASSAN’dan ayrıldı ve şu an MKE A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak çok önemli bir görev üstlendi. Dolayısıyla benimle beraber veya benden sonra SAGE’den ayrılıp ASSAN’a/ASTECH’e geçen ve hâlihazırda orada çalışan sayısı yazıyla sıfırdır, rakamla 0’dır. Yazdıklarımın tüm teyidi devletimizin kayıtlarında mevcuttur” sözlerini kullandı.

‘TROL AĞIM YOK’

Yaklaşık 5 yıl çalıştığı TÜBİTAK SAGE’den 2024 yılının başında kendi isteğiyle ayrıldığını ifade eden Okumuş, “Başladığımda yaklaşık 750 çalışan vardı. Ayrıldığımda çalışan sayımız bin 300’e yaklaşmıştı. Bu süreçte yürütülen proje sayısının 4 kat arttığını, proje bütçelerini de büyük rakamlara katladığımızı hatırlarım. SAGE görevim döneminde çok kritik bazı projeleri tamamladık” dedi. Bu kapsamda ramjet motorlu hava-hava füzesi GÖKHAN projesinin başlangıcını yaptıklarını ve Türkiye’nin ısıl pil ithalatını tamamen bitirdiklerini ifade etti. Gürcan Okumuş ayrıca, “Bu iftiraları yazanların, yayınlayanların amaçları, planları nedir bilmiyorum. Emekli asker bir babanın ve ev hanımı bir annenin oğlu olarak vatanımı sevmeyi ve vatanıma hizmet etmeyi iyi bilirim. Zira biz, ‘vatanını en çok seven, işini en iyi yapandır’ düsturuyla büyüdük. Benim bir ekibim, networküm, medya gücüm, trol ağım yok” ifadelerine yer verdi.