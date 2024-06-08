Yasadışı medreselerde 3 bine yakın kız ve erkek çocuk sözde eğitim görüyor

Yayınlanma: 08.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.06.2024 - 04:00

Diyarbakır merkezli, başkanlığını Hizbullah’ın eski İran sorumlusu olarak bilinen Enver Kılıçarslan’ın yaptığı Âlimler ve Medreseler Birliği (İttihadul Ulema), yasadışı medreselerinde öğrenci kayıtlarına başladığını açıkladı. 3 Mart 1924’te kabul edilen Öğretim Birliği Yasası’yla medreseler kapatılsa da birliğin Türkiye’nin birçok bölgesinde medresesi bulunuyor. Birliğin sayfasından yayımlanan kataloğa göre; Diyarbakır’ın Bismil, Sur, Yenişehir, Ergani, Hani, Çınar ilçeleri ile Batman ve Bingöl’de sekiz erkek; Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Kayseri, Gaziantep ile Van’daki iki medreseyle toplam sekiz de kız medresesi bulunuyor. Bunun yanı sıra birliğin İstanbul, İzmir, Konya, Antalya ve Şırnak’ta da medreselerinin olduğu biliniyor. Kız çocuklarının “burka” giydiği medreselerde dört yıllık dini eğitim veriliyor.

AİLELERİNİ GÖREMİYORLAR

Birlik yetkililerinin anlattığına göre medreseler “hafızlık” ve “Arapça” olmak üzere ikiye ayrılıyor. Hafızlık medreselerinde 10 ila 13 yaş arası öğrenciler eğitim görürken Arapça medreselerde ise 13 ila 17 yaş arasındaki öğrencilere eğitim veriliyor. Öğrenciler kayıt yaptırmasının ardından altı ay süren bir eleme sisteminden geçiyor. Medrese eğitimine uygun öğrenciler bu sürecin sonunda dört yıl sürecek eğitime kabul görüyor. Eğitim kapsamında öğrencilere “Kuran, tefsir, hadis, akaid, fıkıh, muamelat, İslam Tarihi, usul, Arapça dilbilgisi, İslami davet metodu” dersleri okutuluyor. Yetkililerden edinilen bilgiye göre; birliğin “öğrenci yetiştirme ve barındırma” iznini Diyanet İşleri Başkanlığı sağlıyor. Ayrıca öğrencilerin açık liselerde okuması için de gerekli işlemleri birlik sağlıyor.

Medreselerde eğitim gören öğrencilerin ancak üç ayda bir on gün süreyle aile evine gitmesine olanak tanınıyor. Dört yılın sonunda eğitimini tamamlayan kız ve erkek öğrencilere “icazet” belgesi veriliyor.

ÜRDÜN’E UZANAN AĞ

Yetkililerin aktardığına göre; şu anda birliğin medreselerinde yaklaşık üç bine yakın öğrenci eğitim görüyor. Birlik, medrese öğrencilerine yurtdışı eğitim olanağı da sağlıyor. Medrese eğitimini tamamlayan erkek öğrenciler, isterlerse ilahiyat fakülteleri ve yurtdışındaki İslam bilimleri üniversitelerinde eğitim görebiliyor.

Bu kapsamda birliğin yurtdışı eğitimde en gözde yeri ise Ürdün olduğu öğrenildi. Birliğin Ürdün Uluslararası İslami İlimler Fakültesi ile anlaşması bulunuyor. Kız öğrenciler içinse şu an bu olanak sağlanmıyor.