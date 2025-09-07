Yasak kararı sonrası Özgür Çelik'ten ilk paylaşım

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.09.2025 20:37:00
Haber Merkezi
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Valiliğin yasaklama kararı ve il binasının polis ablukasına alınmasının ardından paylaşım yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda kayyum tartışmaları sürerken, İstanbul Valiliği 6 ilçede tüm eylem ve etkinlikleri yasakladı. Karar, CHP İstanbul Gençlik Kolları’nın İl Başkanlığı önüne çağrı yapmasından kısa süre sonra geldi.

Valilik açıklamasında, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli’de miting, basın açıklaması, yürüyüş, stant açma, imza kampanyası, anma ve el ilanı dağıtımı gibi tüm etkinliklerin 7 Eylül saat 20.00’den 10 Eylül saat 23.59’a kadar yasaklandığı belirtildi.

"HALKIMIZIN EVİNİ KORUYACAĞIZ"

Yasak kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, şu açıklamayı yaptı:

"CHP halktır.

Halkımızın evini koruyacağız.

Görevimizin başındayız."

