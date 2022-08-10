Matematik Köyü'ndeki zeytinlik kundaklandı

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 13:40

İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince köyüne 1 kilometre uzaklıkta bulunan, merhum yazar Aziz Nesin tarafından kurulan Nesin Vakfı'na ait Nesin Matematik Köyü'nün zeytin fidanlarıyla dolu arazisi, dün öğlen saatlerinde saldırıya uğradı.

Yoldan motosikletle geçen iki kişi, kuru otların bulunduğu bölgeye torpil atarak yangın çıkardı. Alevler, zeytin fidanlarıyla dolu 60 dönümlük arazinin 40 dönümünü küle çevirdi. Motosikletli kişilerin patlayıcıyı yol kenarına attıkları anlar güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

'BU TOPLUM NASIL BÖYLE OLABİLDİ'

Nesin Matematik Köyü'nün kurucusu Ali Nesin, çekirdekten yetiştirip diktikleri zeytin fidanlarının yok olması nedeniyle yaşadığı üzüntüyü anlattı.

Zeytin fidanlarını çekirdekten yetiştirdiklerini vurgulayan Nesin, şöyle konuştu:

"Fidanlarımızı çok büyük emeklerle çekirdekten yetiştirip dikmiştik. Tepe gibi bir yere ektik fidanları. Kuyu da açtık. Damlama sistemi yapamadık, paramız yetmedi. 50-100 öğrenciyle günler boyunca gittik, suladık. Emek verdik. İki tane zıpır, hangi sebeple olduğunu bilmiyorum, ne kötülük yapmışız da emek emek diktiğimiz fidanları kundaklamışlar. Nasıl böyle olabildi bu toplum? Akıldan, mantıktan, iyilikten, güzellikten, doğrudan nasıl şaştılar? 18-20 yaşlarında çocuklar. Hangi inançtan olursa olsun o yaşta bunun kötü bir şey olduğunu anlamaları lazım. Biz, sadece iyilik yapıyoruz. Kimseye kötülük yapmıyoruz. Bu ülkenin insanlarıyız. Bu toprakların üstünde yaşıyoruz. Yapmamalılar. Benden nefret etmeleri için hiçbir neden yok. Farklı düşüncelerde olmak nefret sebebi olmamalı."