Yasaklanan Zeytinli Rock Festivali'ne Seferihisar Belediyesi talip oldu

12 Ağustos 2022 Cuma, 16:29

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 2014'ten bu yana pek çok ünlü sanatçının katılımıyla yapılan Zeytinli Rock Festivali’ne bu yıl kaymakamlık tarafından izin verilmedi.

17-21 Ağustos 2022 tarihleri arasında Duman, Mor ve Ötesi, Athena, Sertab Erener, Manga, Cem Adrian, Selda Bağcan, Moğollar, Bulutsuzluk Özlemi, Ceza ve Gökhan Türkmen’in de olduğu 70 sanatçının konser vereceği duyurulan, ancak izin alınamayan festivale İzmir'den talip çıktı.

"KAYGIYLA İZLİYORUZ"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Son zamanlarda konserlerin ve etkinliklerin yasaklanmasını kaygıyla izliyoruz. Zeytinli Rock Festivali'nin kamu güvenliği nedeniyle iptal edilmesi kabul edilemez. Bu zamana kadar kamu güvenliğini tehdit etmemiş festival, bundan sonra nasıl edecek? Gerekli izinler alınarak biz, festivali kamunun güvenliğini sağlayacak şekilde yapmaya talibiz" diye konuştu.