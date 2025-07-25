Yasalar ormanı korumuyor: THK'de 3 uçak kullanılmıyor!

Her yıl neredeyse aynı bölgelerde yangın çıkmasına karşın alınmayan önlemler, bu kez 10 kişinin canına mal oldu. İktidarın son dönemde yaptığı yasal düzenlemelerin ormanları korumaktan uzak olduğu belirtiliyor. Uzmanlar son dönemde artan orman yangınlarını Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Türkiye Ormancılar Derneği Genel Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara, yangınların yüzde 15’inden fazlasının enerji nakil hatlarından kaynaklandığına dikkat çekti.

Özkara, “Ormanları piknikçiye, çobanlara kapatıyorsunuz ama maden şirketlerine, spor tesisi yapmak isteyene açıyorsunuz. Zaruret ve kamu yararı halinde dahi yapılmaması gereken şeyler bugün yasal düzenlemelerle yapılabiliyor” dedi.

BAĞCIOĞLU UYARMIŞTI

Yangınların hukuk devleti olmamakla doğrudan bağlantılı olduğunu savunan avukat H. Cihat Açıkalın ise enerjinin özelleştirilmesi, orman çalışanlarının işe alımından liyakatin gözetilmemesi ve mevcut anayasanın uygulanmamasının yangınları büyüttüğünü söyledi.

Açıkalın, “Bir ilimizde bir siyasi parti il başkanı sınavsız alımı fırsata çevirip kendi akrabalarını ve yandaşlarını işe aldırmış, sonuçta işe aldırdığı 6 akrabasından birinin bedensel engelli olduğuna dahi bakılmamıştır. Anayasanın 169 ve 170. maddeleri ciddiyetle uygulansa yani ormanların gerçek koruyucuları olan orman köylüsü desteklense yangın riski azalacaktır. Şu anda Türkiye’de yaklaşık 6 milyon orman köylüsü kalmıştır. 2012 verilerine göre bu sayı 13 milyona yakındı.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, 10 kişinin yaşamını yitirmesinden kısa bir süre önce gazetemize yaptığı değerlendirmede, orman yangınlarında önemli yere sahip olan Türk Hava Kurumu’nun (THK) sistemli şekilde baskı altına alındığını ve tasfiye edilmek istendiğini anlattı.

Bağcıoğlu, “Sorumlulardan beklentimiz gerekli düzenlemeleri derhal yaparak THK’yi yeniden ayağa kaldırmalarıdır. Aksi takdirde bu kurumun çöküşü, Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçecektir” ifadelerini kullandı.

ÜÇ UÇAK KULLANILMIYOR

THK tarafından uçakların ihaleye çıkarılması ve alım yapılmamasına ilişkin ayrıntılara ise Cumhuriyet ulaştı.

Kurum yetkilileri tarafından yapılan yolsuzluk sonrası oluşan borç nedeniyle uçaklara ilişkin revizasyon maliyetlerini karşılayamayacak duruma gelen THK, çözüm olarak bünyesindeki 4’ü yeni nesil, 4’ü eski nesil 8 uçağı ihaleye çıkardı.

THK bünyesindeki 8 yangın söndürme uçağının beş tanesinin revize edilmesi, üç tanesinin ise hurdaya çıkarılması gerekiyor. Revize edilmesi gereken beş uçaktan üçü ise mevcut haliyle de faal olarak kullanılabilecek durumda. Faal üç uçak da yangınlarda kullanılamıyor. Çünkü THK’nin kendi inisiyatifiyle yangına müdahale yetkisi bulunmuyor.