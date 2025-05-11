Yasalara göre tarafsız olması gereken TRT’nin tavrı ilkeselmiş: İktidara yakın ‘ilkesel’ duruş

Yayınlanma: 11.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 11.05.2025 - 04:00

AKP Isparta Milletvekili Osman Zabun, Meclis’te TRT’nin iktidara yakın tavrını eleştiren muhalefete karşı “Bu bir ilkesel duruştur. İktidar partisine bir miktar daha fazla zaman ayırmak TRT’nin baştan beri ortaya koyduğu, kuruluşundan bugüne kadar sürdürdüğü bir yaklaşımdır” dedi. Muhalefet ise TRT yetkililerine dava süreçleriyle ilgili haberleri cezaevinden izleyen Ekrem İmamoğlu’nun “Uzun süredir TRT’yi izlemiyordum açtım, baktım. On dakika kadar zor izleyebildim” sözlerini iletti.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu (KİT), geride kalan Salı günü Meclis’te TRT yetkililerini konuk etti. CHP’li milletvekilleri de komisyon toplantısında TRT’nin iktidara yakın bir yayın politikası izlediğini ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili haberlerin “taraflı bir şekilde yapıldığını” söyledi. Muhalefet, İmamoğlu’nun masumiyet karinesinin ihlal edildiğini vurguladı. Muhalefetten gelen bu tepkiler üzerine konuşan AKP Isparta Milletvekili Osman Zabun, TRT’nin taraflı duruşunun “ilkesel olduğunu” iddia etti.

Zabun “Çocukluğumdan Demirel’in, Özal’ın birbirlerine en çok yüklendiği konulardan bir tanesi de TRT’nin yeterince zaman ayırıp ayırmadığı, iktidar partisine yarım saat; kendisine on dakika, yirmi dakika zaman ayırdığına ilişkin çok acımasız eleştirileri olurdu. Bu bir ilkesel duruştur. İktidar partisine bir miktar daha fazla zaman ayırmak bu TRT’nin baştan beri ortaya koyduğu, sadece AK Parti iktidarı döneminde değil, kuruluşundan bugüne kadar sürdürdüğü bir yaklaşımdır” ifadelerini kullandı.

‘TRT ON DAKİKA İFTİRALARI VERDİ’

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut ise, İmamoğlu ile cezaevinde yaptığı görüşmede TRT ile ilgili sözlerini komisyonda kurumun yöneticilerine aktardı. Akbulut, İmamoğlu’nun “Uzun süredir TRT’yi izlemiyordum. Açtım, on dakika kadar zor izleyebildim. Sebebi de şu: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden ayrıcalık bekleyen ve bugün dosyada tanık olan bir kişinin iftiralarla dolu bir açıklamasını TRT on dakika boyunca yayınlandı” tepkisini gösterdiğini anlattı.