Yaşam hakkı savunuldu: İstanbul’da tartışmalı 'katliam' kararı ertelendi

AKP ve MHP’nin gündeme getirdiği ve kamuoyunda “katliam yasası” olarak anılan düzenlemenin ardından, İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun “ötanazi” başlıklı kritik bir toplantı yapacağı duyuruldu. Kurulun, İstanbul’daki Neslişah Sultan Kültür Merkezi’nde bir araya gelmesi planlandı.

Toplantının gündeminde, üniversite kampüslerindeki köpeklerin toplanması ve bakımevlerinde bulunan hayvanlara “ötanazi” uygulanması gibi başlıkların yer aldığı belirtildi. Hayvan hakları savunucuları ve hukukçular, bu başlıkların doğrudan yaşam hakkını hedef aldığını belirterek sert tepki gösterdi.

TEPKİLER SONRASI GERİ ADIM

Artan tepkiler üzerine kurul toplantısının ertelendiği açıklandı. Ancak bu kalabalığı sakinleştirmedi. Yasanın çıkmasına engel olunacağı belirtildi.

“İnsana, hayvana, yeryüzüne özgürlük” sloganları atıldı.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Katliam kararının ertelenmesine karşın kurulun ilerleyen günlerde yeniden toplanıp toplanmayacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. “Ötanazi” başlığı etrafında şekillenen tartışma sürerken, sürecin nasıl ilerleyeceği belirsizliğini koruyor.