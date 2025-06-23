Yaşam savunucuları Kadıköy’den ses yükseltti: ‘İktidar doğaya savaş ilan etmiştir’

Muğla bölgesi başta olmak üzere zeytinliklerin, sulak alanların, meraların, sit alanlarının madencilik faaliyetlerine açılmasını, madencilik yapılacak alanlarda acele kamulaştırma yapılmasını, ruhsatsız madenlerin belge istenmeyerek cezalarının affedilmesini, Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) mevzuatının etkisiz hale getirilmesini öngören torba yasa geçtiğimiz günlerde Meclis’te ilgili komisyonda kabul edildi.

Genel Kurul’da da kabul edilmesi halinde yürürlüğe girecek teklife başta Muğla bölgesinde yaşayan köylüler olmak üzere yaşam savunucuları ve muhalefet karşı çıkıyor. Madencilik şirketlerinin karlarını arttırması için doğa talanı yapılacağını ve yüz yıllık zeytin ağaçlarının yok olacağını, talanın zeytinlikler ile kalmayarak Türkiye’deki tüm doğal alanlara yayılacağını belirten yaşam savunucuları Kadıköy İskele’de toplanarak eylem düzenledi. Kadıköy’de “ormanlar nehirler sermaye değiller” “toprağın üstü altından değerli” “madene değil zeytine bütçe” sloganları atıldı. Eylem sırasında çevik kuvvet polisi alanda hazır bulundu.

Söz konusu yasanın yarın Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyordu. Ancak Kadıköy’de buluşan yaşam savunucularının aktardığına göre, bugün yapılan bir son dakika değişikliği ile daha önce yurttaşların yoğun tepkisi yüzünden Genel Kurul gündeminden geri çekilen İklim Kanunu Teklifi’nin bu hafta Meclis’te yeniden görüşmeye açılabileceğine dair bilgi edinildi.

İklim Adaleti Koalisyonu’ndan Aslı Kahraman Eren tarafından okunan basın açıklamasında, “Kanun teklifinin gerekçesinde ‘yerli ve milli’ yatırımlara destek olunacağı belirtilse de aslında emperyalist bir sömürü yasası olduğu gerçeği de ortadadır. Anayasaya aykırı olan kanun teklifi, yaşam alanlarımıza, tarım alanlarımıza, doğal varlıklarımızın tamamına, suyumuza, toprağımıza, zeytinliklerimize ve en önemlisi küçük üreticilerin bağımsızlığına karşı planlanmış bir toprak gaspı yasasıdır. Yurttaşların tapularına rahatça el konulabilecek bir kara neoliberal düzenleme yapılıyor. Yerle bir edilen mülkiyet hakkıyla yasalar önündeki eşit yurttaşlık, tebalıkseviyesine indiriliyor. Bu açıkça bir işgal yasasıdır. İktidar bu kanun teklifi ile yurttaşa, en temel insan haklarına ve doğaya adeta savaş ilan etmiştir.Kanun teklifinin tek bir maddesi bile kabul edilemez. Kesinlikle geçit vermeyeceğiz!

İşgal, talan ve sömürü kanun teklifini geri çektireceğiz! Toprağımızı vermeyeceğiz!” ifadeleri yer aldı.

Yapılan açıklamada yasanın öngördükleri madde madde sıralandı:

“ -Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) mevzuatı etkisiz hale getiriliyor. Şirketlere kolaylık olsun diye ÇED süreçleri kısaltılıyor. ÇED süreçleri şirketler yerine Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından yürütülüyor. ÇED kararı olmadan diğer izin ve ruhsatlar için başvuru yapılabiliyor.

-Ormanların şirketlere devri daha da kolaylaşıyor. Maden alanlarındaki ormanlar MAPEGʼe ücretsiz olarak devrediliyor.

-Milli Parklar, korunan alanlar, sit alanları, sulak alanlar, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları enerji ve madencilik yatırımlarına açılıyor.

-Zeytinlikler maden ve enerji şirketleri için kamulaştırılarak köylünün elinden alınıyor. Yatağan Termik Santralini işleten Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. ile Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerini işleten Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 'ye özel adrese teslim kanun çıkartılıyor. Koordinatları belirtilmek suretiyle Yatağan ve Milasbölgesindeki zeytinlikler yok edilerek, saha linyit madenciliğine açılıyor. Zeytinciliğin Korunması ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkındaki Kanun'un değiştirilmesinin yolu açılıyor ve ülkedeki tüm zeytinlikler tehlike altına giriyor.

-Meralar enerji şirketlerine tahsis ediliyor.

-Acele kamulaştırma kararları ile özel mülkiyet hakkı ihlal ediliyor, köylünün tapusu gasp ediliyor.

-Kaçak enerji yatırımlarına imar affı getiriliyor.

-Şirketlere indirim kıyağına süre uzatımı getiriliyor.

-Kritik ve stratejik madenler için Cumhurbaşkanlığına ve özel bir kurula yetki veriliyor.

-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na imar planı yapma ve inşaat ruhsatı verme yetkisi veriliyor.

-Ormancılık ve çevre korumadan sorumlu kurumlar yetkisiz kılınıyor, koruma sağlayan kanunlar etkisiz hale getiriliyor.”

“Toprağımızı Vermeyeceğiz Kampanya Grubu” adı altında bir araya gelen yaşam savunucuları ve yurttaşlar yarın saat 11.00’de Meclis’te buluşacak. Aynı gün tüm illerde sokak eylemleri yapılacak. Yaşam savunucuları tüm milletvekillerini yarınki buluşmaya katılmaya çağırdı.