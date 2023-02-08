Yaşam üçgeni nedir? Yaşam üçgeni nasıl olur?

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 19:11

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 19:11

Deprem anında bina içinde bulunanların kesinlikle panik yapmaması, sabitlenmemiş dolap, raf, pencere gibi eşyalardan uzak durması gerekiyor. Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına ya da dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek veya uzanarak "hayat üçgeni" oluşturulması önem taşıyor.

YAŞAM ÜÇGENİ NEDİR?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) "Afete Hazır Türkiye Projesi" kapsamında deprem öncesi, anında ve sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlar öne çıktı. Buna göre, deprem anında bina içinde bulunanların kesinlikle panik yapmaması, sabitlenmemiş dolap, raf, pencere gibi eşyalardan uzak durması gerekiyor. Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına ya da dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek veya uzanarak "hayat üçgeni" oluşturulması önem taşıyor.

YAŞAM ÜÇGENİ NASIL OLUŞTURULUR?

Aile bireyleriniz ile birlikte evinizde yaşam üçgeni oluşturacak alanları belirleyin. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, mutfak tezgâhı, büfe ya da büyük kanepe gibi eşyalar çökme sonucu tavanı bir miktar tutarak yaşam üçgeni olarak adlandırılan alanı oluştururlar. Yaşam Üçgeni olarak belirlediğiniz alanlarda hakem düdüğü bulundurmanız göçük altında kaldığınızda yerinizi belirtmekte daha etkili olacaktır.

Yaşanan depremlerden elde edilen veriler, mutfak ve banyoların en uygun yerler olduğunu göstermektedir. Çünkü enkaz altında kalındığı takdirde, bu bölümlerde hem yaşam üçgeni yaratabileceğiniz unsurlar vardır, hem de patlayan borulardan sızan suyu içerek vücudunuzu Crush Sendromundan (böbrek yetmezliği) koruyabilme olanağı mevcuttur. Enkaz altında kalan kişileri bekleyen en ciddi tehlike böbrek yetmezliği nedeniyle ortaya çıkAN sendromlardır.