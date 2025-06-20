Yaşama Değer Katanlar Ödülleri 19. kez sahiplerini buldu

Prestige Uluslararası İlişkileri Geliştirme Platformu tarafından bu yıl 19.’su düzenlenen Yaşama Değer Katanlar Ödülleri, İstanbul’daki Armada Otel’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bilim, sanat, kültür, çevre ve toplumsal alanlarda fark yaratan kişi ve kurumlar, emek ve özveriyle yazdıkları başarı hikâyeleriyle ödüllendirildi.

Toplam 12 kategoride 18 ödülün verildiği geceye, uluslararası alandan yoğun katılım gerçekleşti. Türkiye’nin en saygın ödül organizasyonları arasında gösterilen Yaşama Değer Katanlar Ödülleri, bu yıl da toplumsal hafızada iz bıraktı.

Diplomatik Katılım Dikkat Çekti

Törene, Hırvatistan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Karadağ ve Bulgaristan’ın İstanbul’daki diplomatik temsilcileri ile Karadağ Edirne Fahri Konsolosu da katıldı. Törende yer alan diplomatlar, kültürel etkileşimin önemine vurgu yaparak ödül sürecine destek verdi.

Sunuculuğunu iletişim koçu Defne Sarısoy’un üstlendiği gecede, müzisyen Yasemin Göksu Balkan ezgileriyle sahne aldı. Törende, geçtiğimiz yıllarda jüri üyeliği yapan iş insanı Pınar Eczacıbaşı da anıldı. Nazım Hikmet’in “Haziranda ölmek zor” dizeleriyle hayatını kaybeden değerli isimler yad edildi.

“Bu Ödüller Bir Çağrıdır”

Prestige Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gözcü, törende yaptığı konuşmada, “Bu ödüller yalnızca başarıları kutlamıyor; aynı zamanda toplumsal vicdana ve ortak değerlerimize yapılan bir çağrıdır,” ifadelerini kullandı. Gözcü, gelecek yıl 20. yıl kapsamında uluslararası işbirliklerini artıracaklarını da duyurdu.

“Bu anlamlı tören için dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimize teşekkür ediyoruz,” diyen Gözcü, farklı ülkelerden gelen ödül sahiplerinin ortak değerlerde buluştuğuna dikkat çekti.





“Hassas Ekonomi Modeli” Anlatıldı

Törenin öne çıkan başlıklarından biri de “Hassas Ekonomi Modeli” oldu. Prestige Platformu Kültür ve Sanat Danışmanı Esra Alkan, yaptığı konuşmada, iş dünyasının üretim diliyle sanat ve edebiyatın ifade gücünü buluşturmanın önemini vurguladı. Alkan, “Daha yaşanabilir bir dünya için her iki alanın bir arada gelişmesi gerekiyor,” dedi.

1996’da Başlayan Bir Yolculuk

1996 yılında Yaşam Radyo döneminde başlayan ödül süreci, bugün Prestige Platformu çatısı altında “Yaşama Değer Katanlar” adıyla devam ediyor. Platform, her yıl düzenlediği bu etkinlikle sürdürülebilir değer üretimine dikkat çekmeyi sürdürüyor.

Gecede ödül alan isimler ve kurumlara teşekkür edilirken, etkinliğin hayata geçirilmesinde katkı sunan jüri üyeleri, yürütme kurulu ve destekçilere plaket takdim edildi. Tören, dayanışma ve umut mesajlarıyla sona erdi.