Yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye başkanı için yüz binler gözyaşı döktü: Zeyrek’i uğurladık

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki evindeki havuzun yanındaki makine bölümünde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve yapılan tüm müdahalelere karşın yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlandı. Sabah saatlerinde Zeyrek’in naaşını ailesi teslim aldı. Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Manisalılar aileyi yalnız bırakmadı. Özel, Zeyrek’in cenazesini taşıdı ve cenaze aracına binerek eşlik etti. Zeyrek’in naaşını almak için hastane önüne gelen yakınları gözyaşlarını tutamadı. Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek’in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. On binlerce yurttaşın beklediği Manisa Büyükşehir Belediye binası önünde düzenlenen törene Zeyrek’in ailesi, CHP lideri Özel, CHP’nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin, parti yönetimi, büyükşehir ve belediye başkanları, Dilek İmamoğlu, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı. Tabut başında gözyaşlarıyla konuşan Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, “16 yaşından beri ellerimiz ayrılmadı. Manisa için çalıştı. Hakkınızı helal edin” dedi. Nurcan Zeyrek şöyle konuştu:

“O, Manisa sevdalısıydı. O, hepinizi çok seviyordu. Gecesini gündüzüne katmadan ‘Yapacak çok işim var’ diyordu. Hep hayaliydi. ‘Ben belediye başkanı olacağım.’ diyordu. Bana hep derdi ki: ‘Nurcan, dik dur. Üç tane çocuğumuz var.’ Ben ona sözümü verdim bugün. Hep dik duracağım. Onun kalbi bende. Sizlerden helallik istiyorum. Üç tane yavrum var. Sözümü tutacağım. Onlara hem anne hem baba olacağım. Ama biliyorum ki bütün Manisa’nın, bütün Türkiye’nin duaları bizimle.”

Manisa Büyükşehir Genel Sekreteri Burak Deste da “Manisa’ya olan sevdasını burada gördüm. Her geçen gün onunla çalışmanın ne kadar büyük ayrıcalık olduğunu hissettim. Son bayram ziyaretinde vasiyet eder gibi iyice dinlenin, ailenizle bol vakit geçirin. Çünkü dönüşte çok çalışacağız arkadaşlar, dedi. O bayrağı çok yukarı koydu. Bizim de bundan sonra yapacağımız şey bize emanet ettiği bayrağı alıp daha da yukarıya taşımak, Manisa’ya hak ettiği değeri gösterecek hizmetleri sunmak, elimizden geleni yapmak, çok çalışmak, çok çalışmak, çok çalışmak” ifadelerini kullandı.

'SEN ALIRSIN FERDİ'

Ardından söz alan CHP lideri Özgür Özel, gözyaşları içerisinde konuştu. Özel, “Ben altı yaşından beri bir kürsüye çıkıp konuşuyorum. Altı yaşından beri elimde mikrofon var. Herhalde bu konuşmaların şimdiye kadarki en zoru, bu konuşma” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“‘Ağabey bir daha anlatsana’ diyordu. Grup toplantısında Manisa seçimini anlatmıştım. ‘Ağabey bir daha anlat, güzel anlatıyorsun’ diyordu. Deniz Baykal 2009’da belediye başkan adayımız rahatsızlanıp çekilince, 40 gün kala, ‘Manisa’ya aday ol’ dedi bana. Ben de dedim ki ‘O seçim çoktan gitti. Çok geciktik. Alamayız orayı, Manisa’yı alamayız.’ Dedi ki ‘Alırsın.’ ‘Genel Başkanım bir önceki seçimde oyumuz yüzde 6. Nasıl alacağız Manisa’yı?’ dedim. Dedi ki ‘Sen alacaksın. Bu seçimde değil ama Manisa Belediyesi’ni sen alacaksın.’ Ben alamadım. Ferdi aldı. Biz, burada gördüğünüz çocukluk arkadaşları, ortak özelliğimiz 15 gün Manisa’dan ayrı kalsak burnumuzun direği sızlar. Bu Spil Dağı’nı kardeşim Barış kadar çok özlerim. Ferdi, benden daha Manisalıydı. Aşkla bağlıydı; eşine, çocuklarına, bir de bu Manisa’ya. Bir mucize gerçekleştirdi. Yüzde 6 alamadığımız şehirde, yüzde 60 aldı.”

'YÜKÜMÜZ HER ŞEYDEN AĞIR'

“Bana diyordu ki ‘Yüküm ağır. Burayı, memleketi emanet ettin, gittin.’ Şimdi bizim yükümüz her şeyden ağır. Manisa’yı emanet etti, gitti. Ne yapacağız bilmiyorum. O varsa benim gözüm arkada kalmıyordu. O gidince ne yapacağız bilmiyorum. Onun kadar çok sevilmeyi, onun kadar sevilmeyi hak eden bir insan daha yoktur. Çünkü çok karşılıksız sevebilen biriydi. Konuşmaya başlayınca o kadar samimidir ki dinleyen ağzının içine düşer. Bir sohbet edip, bir elini sıkıp da yüreğini kazanmadığı bir kişi yok. Türkiye’nin dört bir yanından koşup gelenlere, ‘Hastaneye Konya’dan çıktık geldik’ dediler. Konya’dan gelmiş dua okumaya. ‘Sen ne tanıyorsun Ferdi’yi?’ dedim. ‘Yüzünü gördüm’ dedi ‘Duydum’ dedi ‘Çok iyi biriymiş.’ Kızları bize emanet. Manisa size emanet. Allah hepimize sabır versin. Hep helallik istiyoruz, bizden Ferdi’ye az geçmiştir, Ferdi’den hepimize çok geçti. O hakkını helal etsin.”

SİYASİLER AKIN ETTİ

Hatuniye Camisi’ndeki öğle namazına CHP’nin milletvekillerinin yanı sıra diğer siyasi partilerin temsilcileri de katıldı. Camideki ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki cenaze törenine katılanlar arasında; Manisa Valisi Vahdettin Özkan, eski CHP Genel Başkanları Hikmet Çetin ve Kemal Kılıçdaroğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ve İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Gelecek Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Balıkesir Büyükşehir Beldiye Başkanı Ahmet Akın, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, AKP MKYK üyesi Hamza Dağ ve AKP Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, AKP İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya yer aldı. Ferdi Zeyrek’in naaşı, törenin ardından omuzlarda Şehzadeler ilçesindeki Çatal Mezarlığı’na defnedildi.