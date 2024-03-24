Yaşanan ekonomik krizde böbrek ve karaciğerden sonra sıra doğmamış çocuklara geldi

Sosyal medyada biri 40 günlük diğeri 30 gün sonra dünyaya gelecek iki bebeğe 100 bin TL değer biçildi. Gerekçe: Ailelerin borçları ve geçim sıkıntısı...

Mehmet İnmez
Yayınlanma: 24.03.2024 - 04:00
Yaşanan ekonomik krizde böbrek ve karaciğerden sonra sıra doğmamış çocuklara geldi
Abone Ol google-news

Para sıkıntısı yaşayanların organlarını satışa çıkardığı günümüzde, artık çaresizlik doğmamış bebekleri de yasadışı yollarla satmaya zorladı. Daha önce de “evlatlık bebek” siteleri üzerinden gayrimeşru ilişki sonrası yapılan bebek satışı yine maddi sıkıntı çeken ailelerin tercihi oldu. Cumhuriyet, bebeğini para karşılığı satan ailelerle görüştü. Kırıkkale’de bir anne 55 günlük kız bebeğini 100 bin TL karşılığında “otomobil” satar gibi internet sitesinde ilana koyarak pazarlık yaptı. Kimliği, doğum raporu olmayan ve evlilik dışı dünyaya gelen bebek için açıklama notuna “Borçlarım var. Hamilelik ve doğum sırasında çok para harcadım. Sıkıntıları ve bebeği aileme anlatamadım. Tek şartım 100 bin TL. Bebeği istediğiniz yere getirim” diyerek satma nedenini maddi sıkıntılar olarak gösterdi. Aile, bebeğin fotoğrafını da paylaştı. Bir anne ise 40 günlük bebeği olduğunu ücret karşılığında güvendiği kişiye bebeğini vereceğini yazdı. Ücreti yüz yüze yapılan görüşme ve güven sonrası belirteceğini de not düştü.

İLANDA ULTRASON FOTOĞRAFI

Antalya’da 23 yaşındaki bir anne doğumuna 30 gün kalan kız bebeğini 110 bin TL’ye internet üzerinden satışa koydu. İlanda bebeğin doktor kontrolleri ve ultrason fotoğraflarını da paylaşan kadın, “Acilen bebeğimi vermek istiyorum” ifadesini kullandı. Hamile kadın, doğum masraflarını da alıcının ödemesi gerektiğini özellikle belirtti. Bebek ilanları altına bazı aileler de para karşılığı bebek satmanın vicdansızlık olduğunu, bedelsiz bebeği sahiplenmeye hazır olduklarını yazarak telefon numaralarını bıraktı.

HASTANEDE İŞİ ÇÖZMÜŞLER 

İnternet üzerinden bebek alanlarla da görüşerek ne kadar ödediklerini öğrendik. İzmir’de bir aile üniversite öğrencisinden 45 bin TL vererek bebeği aldığını söylerken başka bir aile ise hastane masraflarını ödeyerek bebeği kendileri doğum yapmış gibi hastaneye kimliğini vererek üzerine geçirdiklerini anlattı. Başka bir aile de iki yıl önce Güneydoğu’ya giderek iki aylık bebeği aldıklarını itiraf etti.

 


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP'deki 'para sayma' kumpasında yeni gelişme: Şişli Belediye Başkan Yardımcısı ifade verdi

CHP'deki 'para sayma' kumpasında yeni gelişme: Şişli Belediye Başkan Yardımcısı ifade verdi
İstanbul’da 50 Euro’ya yer yatağı: 1 odayı 5 kişiye kiraladı

İstanbul’da 50 Euro’ya yer yatağı: 1 odayı 5 kişiye kiraladı
Canlı yayında konuştu: Mansur Yavaş'tan 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması

Canlı yayında konuştu: Mansur Yavaş'tan 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması
Zeynep Bastık ‘İzmir’de 40 milyon TL yatırım yaptı’ iddialarına yanıt verdi!

Zeynep Bastık ‘İzmir’de 40 milyon TL yatırım yaptı’ iddialarına yanıt verdi!
Son Dakika: BDDK’den taşıt kredileri kararı

Son Dakika: BDDK’den taşıt kredileri kararı
Adana’da bir kadın sokak ortasında çıplak dolaştı! Battaniyeyle müdahale ettiler…

Adana’da bir kadın sokak ortasında çıplak dolaştı! Battaniyeyle müdahale ettiler…
Moskova saldırısında failler ortaya çıktı: IŞİD, fotoğraflarını paylaştı!

Moskova saldırısında failler ortaya çıktı: IŞİD, fotoğraflarını paylaştı!
Survivor All Star’da ortalık karıştı! Nagihan, Secan’ın Nefise’ye yaptığı teklifi açıkladı

Survivor All Star’da ortalık karıştı! Nagihan, Secan’ın Nefise’ye yaptığı teklifi açıkladı