Yaşanan faciada 2’nci gün... 9 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor

Yayınlanma: 14.02.2024 - 10:10

Güncelleme: 14.02.2024 - 12:12

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı Aralık ayından beri altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası'nda çıkarılıp istiflenen toprak, dün saat 14.28'de kaydı. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan hızla aşağı doğru aktı. 9 işçi, geniş bir alana yayılan toprağın altında kaldı. İhbarı üzerine bölgeye Erzincan Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

827 PERSONELLE ARAMA YAPILIYOR

Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresin, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli AFAD ekipleri de takviye olarak bölgeye sevk edildi. Birçok gönüllü yardım kuruluşu da kurtarma çalışmalarına katıldı.

AFAD, JAK, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama kurtarma, toplam 827 personel alanda görev yapıyor. Çalışmalarda 5 dron, 2 kimyasal biyolojik ve nükleer araç, 5 metale duyarlı radar cihazı ve 5 kurtarma köpeği de kullanılıyor.

İKİ BAKAN BÖLGEDE

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da çalışmaları yerinde takip ediyor.

Dün gece, hava sıcaklığının 5 derece olarak ölçüldüğü bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışabilmesi için alan ışıklandırıldı. Ekipler, verdikleri molalarda yakılan ateşin etrafında ısınmaya çalıştı.

YAKINLARI BÖLGEYE GELMEYE BAŞLADI

Sabahın erken saatlerinde ise toprak altında kaldığı tahmin edilen işçilerin aileleri de maden sahasına gelmeye başladı. Onlardan biri de Uğur Yıldız'ın kayınvalidesi oldu. İsmini açıklamak istemeyen Yıldız'ın kayınvalidesi, "1,5 senedir kızımla evliydi. Evdeydim, yakınlarımız toprak kayması olduğunu söyledi. Aradık, ulaşamadık. Telefonu kapalıydı. Çok üzgünüm. Yardımcı olun kurtarın. 8 senedir burada çalışıyor" diye konuştu.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre ekiplerin aramalarını sürdürdüğü İliç'te bugün yağmur yağışı ve hava sıcaklığının 4 derece olması bekleniyor.

6 İŞÇİNİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları, yoğun yağmur altında sürüyor. Kayıp işçilerin yakınları da bölgede kendilerine ayrılan yerde çalışmaları uzaktan takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklığının 8 derece olduğunu ve yağışın gün boyu devam edeceğini bildirdi.

Bu arada toprak altında kalan 6 işçinin isimleri de belli oldu. Bu işçilerin Şaban Yılmaz, Kenan Öz, İbrahim Keklik, Adnan Keklik, Hüseyin Kaya ve Ramazan Çimen olduğu bildirildi.

Sivas'ın Gürün İlçe Belediye Başkanı Nami Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erzincan İliç'de meydana gelen toprak kaymasından etkilenen tüm madencilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

"Yaşanan üzücü olaydan ötürü tüm işçilerimize, ailelerine geçmiş olsun" diyen Başkan Çiftçi, "İliç'te göçük altında kalan başta hemşehrimiz Hüseyin Kara olmak üzere olayda herhangi bir can kaybı yaşanmamasını, göçük altındaki madencilerimizin sağ salim kurtarılmasını yüce Mevla'dan diliyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" dedi.

Öte yandan maden ocağına giriş çıkışlar güvenlik önlemi altında yapılıyor. Jandarmanın tedbir aldığı bölgede ocağa gelenler kimlik kontrolü sonrası içeri alınıyor.