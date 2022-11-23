Yaşar Kemal Sempozyumu’nun programı belli oldu

23 Kasım 2022 Çarşamba, 15:44

İzmir’de “Yaşar Kemal ile Bin Bir Çiçekli Bahçede” sempozyumu için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Yaşar Kemal Vakfı tarafından düzenlenen “Yaşar Kemal’in Anlatı Dünyasında Doğa, Çevre ve Ekolojik Gerçeklik” konulu sempozyumun programı açıklandı. İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) 2-3 Aralık’ta yapılacak sempozyum pek çok akademisyen, gazeteci, sanatçı, edebiyatçı ve usta yazarın dostlarını ağırlayacak.

Yazar ve eleştirmen Feridun Andaç’ın koordinatörlüğündeki sempozyum Yaşar Kemal’in anlatı dünyasındaki “doğa” ve “insan” öğelerine odaklanacak. Konuşmacılar Yaşar Kemal’in edebiyatını bir ön oturum ve 6 tematik oturumda toplumsal bellek, toplum vicdanı ve öncü bir doğa kavrayışı gibi açılardan değerlendirecek.

ÖN OTURUMDA YAŞAR KEMAL’İ DOSTLARI ANLATACAK

İki günlük sempozyum 2 Aralık’ta “Yaşar Kemal’e Merhaba” ön oturumuyla başlayacak. Sempozyuma Yaşar Kemal’in “Yılanı Öldürseler” romanından aynı isimle beyaz perdeye aktarılan filmin yönetmeni Türkan Şoray, yine usta yazarın “Deniz Küstü” romanını müzikli tiyatro oyununa uyarlayan Amerikalı besteci Michael Ellison, usta yazarın İsviçre’de kitaplarını basan Union Yayınevi’nin yöneticisi Lucien Leitess ve şair Ataol Behramoğlu konuşmacı olarak katılacak. Yakın dostları hem Yaşar Kemal hem de onun edebiyatı hakkında konuşacak.

Sempozyumun ardından Kardeş Türküler konser verecek.

“DOĞANIN YOZLAŞMASININ SONU İNSANOĞLUNUN YOZLAŞMASIDIR”

Usta yazar Yaşar Kemal insan ve doğa arasındaki ilişkinin geldiği noktayı şöyle tarifliyor: “Doğanın yozlaşmasının sonu insanoğlunun yozlaşmasıdır. Yozlaşmış, zıvanadan çıkmış, çürümüş insanlığın ne yapıp ne yapmayacağını şimdiden kestirebilir miyiz? Çılgınlığının üstünden gelip, doğayı yeniden yaratıp, insanlık kendi yaratıcılığına yeniden dönebilir mi? Sonumuza şimdiden ağlamaya mı başlayalım? Yoksa başımızı iki elimiz arasına alıp doğayı kurtarmak için elbirliği ederek bu çılgınlığa olur mu diyelim?”

“Yaşar Kemal ile Bin Bir Çiçekli Bahçede” sempozyumunun programı şöyle:

02 Aralık 2022, Cuma

11:00 - 12:30 Yaşar Kemal’e Merhaba

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer

Yaşar Kemal Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Semiha Baban Gökçeli

Oyuncu ve yönetmen Türkan Şoray

Şair ve yazar Ataol Behramoğlu

Besteci Michael Ellison

Yayıncı Lucien Leitess

12:30 – 14:00 Yemek arası

14:00 Yaşar Kemal’in Anlatı Dünyasında Doğa/Çevre/Ekolojik Gerçeklik”

Açılış Konuşması: Feridun Andaç

14:15 – 15:45 BİRİNCİ OTURUM: GAZETECİ YAŞAR KEMAL

Oturum Başkanı: Umur Talu/ Basınköy’den Yaşar Abim

Yaşar Kemal’in Edebi Gazeteciliği: Anadolu Röportajları / Yasemin Giritli İnceoğlu

Yaşar Kemal Anadolu’ya Bakış: Coğrafyayı Anlamak ve Yol Göstericiliği/ Kenan Mortan

İnce Memed’in Mezarını Niye Yaptırmadın Yaşar?/ Derya Sazak

Yaşar Kemal Anlatı Dünyasının Rengi: Dil/ Barış İnce

15:45 – 16:00 Ara

16:00 – 17:30 İKİNCİ OTURUM: TOPRAĞIN RENGİ, İNSANIN SESİ

Oturum Başkanı: Gonca Gökalp Alpaslan Türk Sözlü Kültüründe Doğanın Çağdaş Yorumcusu Yaşar Kemal

“Akçasaz’ın Ağaları”: Ekonomik ve Toplumsal Değişimin Doğa ve İnsan Davranışına Yansımalarının Yazınsallaştırımı / Onur Bilge Kula

“Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana” Romanında Mübadele ve “ Emval-i Metruke” (Terk Edilmiş Mallar)/ Kemal Arı

Yaşar Kemal: Doğanın Yazısı, Yazının Doğası/ Haydar Ergülen

Tarih ve Doğa: “Bir Ada Hikayesi” Dörtlüsünün Savaş Karşıtı Söyleminde İnsan ve Toprak İlişkisi / Erol Köroğlu

Aralık 2022, Cumartesi

11:00 – 12:30 ÜÇÜNCÜ OTURUM: DOĞANIN RENGİ, İNSANIN SESİ

Oturum Başkanı: Arzu Öztürkmen/ Sözlü Tarih, Folklor ve Etnografi Merceğinden Yaşar Kemal: Bir Yaşam Öyküsünün Poetikası

Yaşar Kemal; Tabiatın Gizli Yaşamını Bilen Yazar / Buket Uzuner

Örselenmiş Bellekte Physis’in Kurulumu ve Dönüşümü: “Binboğalar Efsanesi”/ Christina Zenginoğlu

Yaşar Kemal’i Ekoeleştiri Bağlamında Okumak: “Kutsal Ağacın İzinde”/ Ece Onural

Bir Anatomi Dersi: “Deniz Küstü”/ Aslan Erdem

12:30 – 13:45 Ara

13:45 – 14:15 DÖRDÜNCÜ OTURUM: YAŞAR KEMAL ANLATILARINDA DOĞANIN DOĞASI

Oturum Başkanı: Seza Yılancıoğlu / Yaşar Kemal Yazınında Doğanın Değişimi ve İnsan

Denizin Sesi/Rengi Sırrı, Derdi / Mustafa Sarı

Yaşar Kemal Romanlarında Bitkiler Bize Ne Anlatır? „İnce Memed“ Serisinden Çıkarımlar, Cihan Erdönmez

Yaşar Kemal’de Su Etiği / Ufuk Özdağ

Yaşar Kemal Eros’un Tarafında / Ayşegül Tözeren

14:15 – 15:30 Yemek arası

15:30 – 17:00 BEŞİNCİ OTURUM: YAŞAR KEMAL İLE EDEBİYATTA DÜNDEN YARINA

Oturum Başkanı: Hidayet Karakuş “Yaşar Kemal’in Halk Kaynakları”

Yaşar Kemal’i Doğru Anlamak/ Semih Gümüş

Yaşar Kemal’de Olan, Duran Bir Bakış / Feridun Andaç

Yaşar Kemal Zamansız Bir Okuldur / Murat Sabuncu

Yaşar Kemal Üstadın Edepli ve Edebi Gerçekliği/ Şeyhmus Diken

17:00 – 17: 15 Ara

17:15 – 18:45 ALTINCI OTURUM: YAŞAR KEMAL İLE BİNBİR ÇİÇEKLİ BAHÇEDE

Oturum Başkanı: Filiz Yenişehirlioğlu/ Yaşar Kemal ile Binbir Çiçekli Bahçede

Yazar ve Coğrafyası / Gürsel Korat

Toprak, Kuş ve Çocuk: Yaşar Kemal’de Doğanın Dönüştürücülüğü / Metin Turan

Yaşar Kemal Yazısında Müzik Öğeleri/ Evin İlyasoğlu

Yaşar Kemal’in Heroik Anlatısı/ Yalçın Karayağız

20:00 Kardeş Türküler konseri