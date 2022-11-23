Yaşar Kemal Sempozyumu’nun programı belli oldu
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Yaşar Kemal Vakfı tarafından 2-3 Aralık’ta düzenlenecek “Yaşar Kemal ile Bin Bir Çiçekli Bahçede” sempozyumunun programı belli oldu. Sempozyuma pek çok akademisyen, gazeteci, sanatçı ve edebiyatçı konuşmacı olarak katılacak.
İzmir’de “Yaşar Kemal ile Bin Bir Çiçekli Bahçede” sempozyumu için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Yaşar Kemal Vakfı tarafından düzenlenen “Yaşar Kemal’in Anlatı Dünyasında Doğa, Çevre ve Ekolojik Gerçeklik” konulu sempozyumun programı açıklandı. İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) 2-3 Aralık’ta yapılacak sempozyum pek çok akademisyen, gazeteci, sanatçı, edebiyatçı ve usta yazarın dostlarını ağırlayacak.
Yazar ve eleştirmen Feridun Andaç’ın koordinatörlüğündeki sempozyum Yaşar Kemal’in anlatı dünyasındaki “doğa” ve “insan” öğelerine odaklanacak. Konuşmacılar Yaşar Kemal’in edebiyatını bir ön oturum ve 6 tematik oturumda toplumsal bellek, toplum vicdanı ve öncü bir doğa kavrayışı gibi açılardan değerlendirecek.
ÖN OTURUMDA YAŞAR KEMAL’İ DOSTLARI ANLATACAK
İki günlük sempozyum 2 Aralık’ta “Yaşar Kemal’e Merhaba” ön oturumuyla başlayacak. Sempozyuma Yaşar Kemal’in “Yılanı Öldürseler” romanından aynı isimle beyaz perdeye aktarılan filmin yönetmeni Türkan Şoray, yine usta yazarın “Deniz Küstü” romanını müzikli tiyatro oyununa uyarlayan Amerikalı besteci Michael Ellison, usta yazarın İsviçre’de kitaplarını basan Union Yayınevi’nin yöneticisi Lucien Leitess ve şair Ataol Behramoğlu konuşmacı olarak katılacak. Yakın dostları hem Yaşar Kemal hem de onun edebiyatı hakkında konuşacak.
Sempozyumun ardından Kardeş Türküler konser verecek.
“DOĞANIN YOZLAŞMASININ SONU İNSANOĞLUNUN YOZLAŞMASIDIR”
Usta yazar Yaşar Kemal insan ve doğa arasındaki ilişkinin geldiği noktayı şöyle tarifliyor: “Doğanın yozlaşmasının sonu insanoğlunun yozlaşmasıdır. Yozlaşmış, zıvanadan çıkmış, çürümüş insanlığın ne yapıp ne yapmayacağını şimdiden kestirebilir miyiz? Çılgınlığının üstünden gelip, doğayı yeniden yaratıp, insanlık kendi yaratıcılığına yeniden dönebilir mi? Sonumuza şimdiden ağlamaya mı başlayalım? Yoksa başımızı iki elimiz arasına alıp doğayı kurtarmak için elbirliği ederek bu çılgınlığa olur mu diyelim?”
“Yaşar Kemal ile Bin Bir Çiçekli Bahçede” sempozyumunun programı şöyle:
02 Aralık 2022, Cuma
11:00 - 12:30 Yaşar Kemal’e Merhaba
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer
Yaşar Kemal Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Semiha Baban Gökçeli
Oyuncu ve yönetmen Türkan Şoray
Şair ve yazar Ataol Behramoğlu
Besteci Michael Ellison
Yayıncı Lucien Leitess
12:30 – 14:00 Yemek arası
14:00 Yaşar Kemal’in Anlatı Dünyasında Doğa/Çevre/Ekolojik Gerçeklik”
Açılış Konuşması: Feridun Andaç
14:15 – 15:45 BİRİNCİ OTURUM: GAZETECİ YAŞAR KEMAL
Oturum Başkanı: Umur Talu/ Basınköy’den Yaşar Abim
Yaşar Kemal’in Edebi Gazeteciliği: Anadolu Röportajları / Yasemin Giritli İnceoğlu
Yaşar Kemal Anadolu’ya Bakış: Coğrafyayı Anlamak ve Yol Göstericiliği/ Kenan Mortan
İnce Memed’in Mezarını Niye Yaptırmadın Yaşar?/ Derya Sazak
Yaşar Kemal Anlatı Dünyasının Rengi: Dil/ Barış İnce
15:45 – 16:00 Ara
16:00 – 17:30 İKİNCİ OTURUM: TOPRAĞIN RENGİ, İNSANIN SESİ
Oturum Başkanı: Gonca Gökalp Alpaslan Türk Sözlü Kültüründe Doğanın Çağdaş Yorumcusu Yaşar Kemal
“Akçasaz’ın Ağaları”: Ekonomik ve Toplumsal Değişimin Doğa ve İnsan Davranışına Yansımalarının Yazınsallaştırımı / Onur Bilge Kula
“Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana” Romanında Mübadele ve “ Emval-i Metruke” (Terk Edilmiş Mallar)/ Kemal Arı
Yaşar Kemal: Doğanın Yazısı, Yazının Doğası/ Haydar Ergülen
Tarih ve Doğa: “Bir Ada Hikayesi” Dörtlüsünün Savaş Karşıtı Söyleminde İnsan ve Toprak İlişkisi / Erol Köroğlu
Aralık 2022, Cumartesi
11:00 – 12:30 ÜÇÜNCÜ OTURUM: DOĞANIN RENGİ, İNSANIN SESİ
Oturum Başkanı: Arzu Öztürkmen/ Sözlü Tarih, Folklor ve Etnografi Merceğinden Yaşar Kemal: Bir Yaşam Öyküsünün Poetikası
Yaşar Kemal; Tabiatın Gizli Yaşamını Bilen Yazar / Buket Uzuner
Örselenmiş Bellekte Physis’in Kurulumu ve Dönüşümü: “Binboğalar Efsanesi”/ Christina Zenginoğlu
Yaşar Kemal’i Ekoeleştiri Bağlamında Okumak: “Kutsal Ağacın İzinde”/ Ece Onural
Bir Anatomi Dersi: “Deniz Küstü”/ Aslan Erdem
12:30 – 13:45 Ara
13:45 – 14:15 DÖRDÜNCÜ OTURUM: YAŞAR KEMAL ANLATILARINDA DOĞANIN DOĞASI
Oturum Başkanı: Seza Yılancıoğlu / Yaşar Kemal Yazınında Doğanın Değişimi ve İnsan
Denizin Sesi/Rengi Sırrı, Derdi / Mustafa Sarı
Yaşar Kemal Romanlarında Bitkiler Bize Ne Anlatır? „İnce Memed“ Serisinden Çıkarımlar, Cihan Erdönmez
Yaşar Kemal’de Su Etiği / Ufuk Özdağ
Yaşar Kemal Eros’un Tarafında / Ayşegül Tözeren
14:15 – 15:30 Yemek arası
15:30 – 17:00 BEŞİNCİ OTURUM: YAŞAR KEMAL İLE EDEBİYATTA DÜNDEN YARINA
Oturum Başkanı: Hidayet Karakuş “Yaşar Kemal’in Halk Kaynakları”
Yaşar Kemal’i Doğru Anlamak/ Semih Gümüş
Yaşar Kemal’de Olan, Duran Bir Bakış / Feridun Andaç
Yaşar Kemal Zamansız Bir Okuldur / Murat Sabuncu
Yaşar Kemal Üstadın Edepli ve Edebi Gerçekliği/ Şeyhmus Diken
17:00 – 17: 15 Ara
17:15 – 18:45 ALTINCI OTURUM: YAŞAR KEMAL İLE BİNBİR ÇİÇEKLİ BAHÇEDE
Oturum Başkanı: Filiz Yenişehirlioğlu/ Yaşar Kemal ile Binbir Çiçekli Bahçede
Yazar ve Coğrafyası / Gürsel Korat
Toprak, Kuş ve Çocuk: Yaşar Kemal’de Doğanın Dönüştürücülüğü / Metin Turan
Yaşar Kemal Yazısında Müzik Öğeleri/ Evin İlyasoğlu
Yaşar Kemal’in Heroik Anlatısı/ Yalçın Karayağız
20:00 Kardeş Türküler konseri
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