Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan 'Yaşasın Cumhuriyet' turnuvası
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından düzenlenen “Yaşasın Cumhuriyet” Kutu Oyunu Turnuvası, turnuvaya katılan öğrencilerin çekişmeli mücadelesine ve renkli görüntülere sahne oldu.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan Yardımcısı M. Cihangir Deniz, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Nilay Akbaş Tarakçı, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er’in katılımıyla gerçekleşen turnuvada Dr. Cahit Ünver Ortaokulu, Hüseyin Ak Ortaokulu, Mecdude Başakıncı Ortaokulu ve Merkez Ortaokulu öğrencileri mücadele etti.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıktığı 19 Mayıs 1919 ile Cumhuriyet’in ilan edildiği 29 Ekim 1923 tarihleri arasındaki yaşanan tarihi gerçekleri öğrencilere öğretmek için düzenlenen oyunda, her okuldan dört öğrenci yarıştı.
Turnuvaya katılan öğrenciler, Kurtuluş Savaşı sürecindeki tarihi olaylarla ilgili bilgilerini tazelerken, hem de keyifli dakikalar geçirdi.
Turnuvada birinciliği Hüseyin Ak Ortaokulu’ndan Behiye Nur Yaşar kazanırken, Aynı Okuldan Kadir Kaplan ikinci, Merkez Ortaokulu’ndan Efe Aktuğ ise üçüncü oldu.
ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Nilay Akbaş Tarakçı ise törende yaptığı konuşmada, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, 29 Ekim 1923’te kurulan Cumhuriyetimizin 98’inci yaşının gururunu yaşıyoruz. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık destanı ile kurulan ve bizlere emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti’ni, güçlü kılmak ve daha ileri seviyelere ulaştırmak için çabamız artan bir güçle devam etmektedir. İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin Er’e ve onun şahsında burada bulunan il milli eğitim yöneticilerine, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Tarakçı konuşmasını sonlandırırken olarak ATSO’nun “Antalya’da Türkiye Cumhuriyetinin 100.Yılı Simge Eseri Projesi” için fikir yarışması düzenlediğini ve yarışma sonuçlarının önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacağını hatırlattı.
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