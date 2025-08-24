Yasemin Minguzzi'den Sedat Peker'in eşi Özge Peker'e 'teşekkür' mesajı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in, Ahmet Minguzzi’nin yaşamını yitirdiği ilk günlerde Minguzzi ailesine avukatı Ersan Barkın aracılığıyla ulaştığı ve her türlü süreçte yanlarında olduğunu belirttiği iddia edilmişti.

Peker'in avukatı Ersan Barkın'ın X paylaşımına göre, Barkın davanın yeni avukatı oldu.

Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi ile fotoğrafını alıntılayan Avukat Barkın, "Güzeller güzeli evladımız Mattia Ahmet’in nezdinde geleceğimizin mücadelesini veren Minguzzi ailesine şükranla…" dedi.

Yasemin Minguzzi ise Instagram hesabından Barkın ile fotoğrafını paylaşarak, "Oğlumuz Mattia Ahmet’in İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davasında ailemizi Av.Ersan Barkın temsil edecek. İlk günden bu güne yanımızda olan Ersan Barkın beye bir kez daha teşekkür ediyoruz" yazmıştı.

YASEMİN MİNGUZZİ'DEN ÖZGE PEKER'E TEŞEKKÜR

Yasemin Minguzzi, Özge Peker'in "Umarım adalet önünde hak ettikleri cezayı alacaklar. Bir anne olarak duam budur. Allah her daim yar ve yardımcınız olsun Yasemin Hanım" paylaşımını hesabından paylaşarak teşekkür etti.