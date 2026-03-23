Yasemin Minguzzi evinin önünden Erdoğan'a seslendi: 'Sesimizi duyun'

İstanbul Kadıköy’de 24 Ocak 2025 tarihinde saldırıya uğrayan ve hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, sosyal medyadan paylaştığı bir video ile AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Kendi evinin önünde çektiği videoda Minguzzi, oğlunu öldüren kişilerin serbest olduğunu ve ailesinin sürekli tehdit aldığını ifade etti.

Yaklaşık bir yıldır kapısının önünde güvenlik amacıyla polis aracı beklediğini söyleyen Minguzzi, buna rağmen kendisini güvende hissetmediğini ifade etti.

Anne Minguzzi, "Sayın Cumhurbaşkanım, size sesleniyorum. Oğlumun katilleri serbest ve sürekli ölüm tehditleri alıyorum. Küçücük yeğenlerim okullarına kadar takip ediliyor. Bu polis arabası yaklaşık bir yıldır kapımın önünde. Dün akşam da katiller TikTok'ta canlı yayına girmişler. Lütfen sesimizi duyun. Artık dayanılmaz bir hal aldı" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

MEKTUP YAZDI

Anne Minguzzi, Erdoğan'a ayrıca bir mektup yazdığını ifade etti:

"Sayın Cumhurbaşkanım, Şehit anneleri onuruna düzenlenen iftar programı vesilesiyle, bir Sayın Bakan aracılığıyla zat-ı âlinize bir zarf takdim etmiş bulunmaktayım. Söz konusu zarf içerisinde, evladımla ilgili yaşadığım acıyı ve adalet beklentimi arz ettim.

Ancak üzülerek ifade etmek isterim ki, evladımın katillerinden iki kişi hâlen serbesttir. Bu durum, bir anne olarak yaşadığım derin acıyı ve adalet arayışımı daha da ağırlaştırmaktadır. Takdim etmiş olduğum zarfın tarafınıza ulaşıp ulaşmadığı hususunda bilgi edinmek ve konuyla ilgili yüksek takdirlerinizi arz etmek amacıyla bu başvuruyu yapma gereği duydum. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz eder, tarafıma bilgi verilmesini tensiplerinize sunarım. Saygılarımla."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Kadıköy’de uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne ilişkin 4 sanık yargılanıyordu. Tutuklu iki sanık hakkında en üst sınırdan 24'er yıl hapis cezası verilmişti.

Mahkeme, tutuklu diğer 2 sanığın ise tahliyesine ve beraatına hükmetmişti. Savcılık kararı İstinaf’a taşımıştı. Ancak İstinaf Mahkemesi de kararı hukuka uygun bulmuştu.