Ümit Özdağ'dan 'Ahmet Minguzzi' mesajı!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından, uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin vefat yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.

"SENİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ..."

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin güzel insanları, senin gibi güzel çocukları hiçbir zaman unutmayacak Ahmet... Huzur içinde yatman, Türk çocuklarının huzur içinde yaşaması için hukuk mücadelenin yanında olacağız. Bizler Zafer Partisi olarak, seni asla unutmayacağız..."