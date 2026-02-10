Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ümit Özdağ'dan 'Ahmet Minguzzi' mesajı!

Ümit Özdağ'dan 'Ahmet Minguzzi' mesajı!

10.02.2026 08:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Ümit Özdağ'dan 'Ahmet Minguzzi' mesajı!

Mattia Ahmet Minguzzi'nin vefat yıl dönümü nedeniyle bir paylaşımda bulunan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, “Bu ülkenin güzel insanları, senin gibi güzel çocukları hiçbir zaman unutmayacak Ahmet. Huzur içinde yatman, Türk çocuklarının huzur içinde yaşaması için hukuk mücadelenin yanında olacağız” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından, uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin vefat yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.

"SENİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ..."

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin güzel insanları, senin gibi güzel çocukları hiçbir zaman unutmayacak Ahmet... Huzur içinde yatman, Türk çocuklarının huzur içinde yaşaması için hukuk mücadelenin yanında olacağız. Bizler Zafer Partisi olarak, seni asla unutmayacağız..."

İlgili Konular: #Zafer Partisi #Ümit Özdağ #Mattia Ahmet Minguzzi

İlgili Haberler

Gökyüzü bile bu acıya dayanamadı... Mattia Ahmet Minguzzi katledilişinin 1. yılında Kadıköy'de anıldı: 'Bu pazar Ahmet'i koruyamadı'
Gökyüzü bile bu acıya dayanamadı... Mattia Ahmet Minguzzi katledilişinin 1. yılında Kadıköy'de anıldı: 'Bu pazar Ahmet'i koruyamadı' Kadıköy’de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, ölümünün birinci yılında Tarihi Salı Pazarı’nda ailesi ve yurttaşların katılımıyla anıldı. Anmada konuşan anne Yasemin Minguzzi adalet çağrısını yinelerken, baba Andrea Minguzzi “Çocukları koruması gereken bir dünya onu koruyamadı” sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Son Dakika... Mattia Ahmet Minguzzi'yi katleden sanıkların cezaları onandı
Son Dakika... Mattia Ahmet Minguzzi'yi katleden sanıkların cezaları onandı Son dakika gelişmesi... İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren B.B. ve U.B’ye, "çocuğu kasten öldürme" suçundan üst hadden verilen ve indirim uygulanmayan 24 yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu. Diğer iki suça sürüklenen çocuk hakkında verilen beraat kararının kaldırılmasına ilişkin istinaf başvuruları ise reddedildi.
Mattia Ahmet Minguzzi’nin adı Kadıköy’de kaykay parkında yaşayacak
Mattia Ahmet Minguzzi’nin adı Kadıköy’de kaykay parkında yaşayacak Kadıköy’de geçen yıl kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi’nin adı Kadıköy Belediyesi tarafından Kalamış Atatürk Parkı’nda açılan Kaykay Parkı’na verildi. Açılış, Minguzzi’nin ailesi, arkadaşları ve çok sayıda yurttaşın katılımıyla duygusal anlara sahne oldu.