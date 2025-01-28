Yaşları küçük iki kız kardeş bir grubun saldırısına uğradı

Yayınlanma: 28.01.2025 - 18:00

Güncelleme: 28.01.2025 - 18:00

Adıyaman’ın Kayalık Mahallesi’nde, 18 No’lu Aile Sağlık Merkezi yakınlarında yolda yürüyen 13 ve 17 yaşındaki iki kız kardeş, kimliği henüz belirlenemeyen bir grup şahsın saldırısına uğradı.

Saldırıya uğrayan kardeşler darp sonucu hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri, yaralı kız kardeşleri polis merkezine götürdü.

Abla kardeş, kendilerine saldıran şahısların yakalanmasını talep ederek şikayetçi olacaklarını ifade etti.

Polis , saldırganların kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için çalışma soruşturma başlatıldı.