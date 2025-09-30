Yaşlı adam boş dükkanda ölü bulundu

Olay, Esentepe Mahallesi Emirganlılar Sokak 13 dış kapı numaralı 3 katlı Dursun Apartmanı'nın zemin katındaki boş dükkanda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 72 yaşındaki F.K. inşaatta bekçi olarak çalışmaya başladı. Yaklaşık bir ay önce kaldığı müstakil evden çıkarılan F.K. bahse konu noktanın mülk sahibine ‘eşyalarımı koyacağım' bahanesiyle Emirganlılar Sokak üzerindeki dükkana yerleşti.

Bir süredir kendisinden haber alınamayan F.K.'nın durumunu merak eden vatandaş bahse konu dükkanın kapısını çaldı. Kapının açık olduğunu fark eden vatandaş yaşlı adamı yerde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerinde sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri yaşlı adamın günler önce hayatını kaybettiğini belirledi. Sonrasında olay yerine gelen belediye tabibince F.K.'nın ölümünün şüpheli olduğunu belirledi.

F.K.'nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü. F.K.'nın ölüm nedeni ile alakalı polis ekipleri tarafınca geniş çaplı inceleme başlatıldı.