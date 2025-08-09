Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yaşlı adam yüzmek için girdiği denizde kayboldu!

Yaşlı adam yüzmek için girdiği denizde kayboldu!

9.08.2025 11:02:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Yaşlı adam yüzmek için girdiği denizde kayboldu!

Edremit ilçesinde 75 yaşındaki adam, yüzmek için girdiği denizde kayboldu. Kendisinden saatlerce haber alınamayan ve ekiplerin bulmak için seferberlik ilan ettiği yurttaş, kıyıdan 3 kilometre açıkta sağ olarak bulundu.

Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Narlı Mahallesi Narlıaltı sahilinde akşam saatlerinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; denize giren 75 yaşındaki bir M.B., akıntıya kapılarak açığa sürüklendi. Kıyıya dönemeyen yaşlı adam, bir süre açıkta yardım bekledi. Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri jandarma ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı Özel Dalış Timi, Sahil Güvenlik bot ekipleri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı cankurtaran ekipleri sevk edildi.

Kıyıdan yaklaşık 3 kilometre (2 mil) metre açıkta bulunan M.B., itfaiyenin ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bot ekiplerinin çalışmasıyla tespit edildi ve bilinci açık şekilde kıyıya ulaştırıldı.

O anlar çevredeki yurttaşlar tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay yerinde hazır bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yurttaş, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İlgili Konular: #Balıkesir #kayıp #yüzme

İlgili Haberler

Sakarya Nehri'nde kayboldu: Cansız bedeni bulundu
Sakarya Nehri'nde kayboldu: Cansız bedeni bulundu Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde serinlemek için girdiği Sakarya Nehri'ne kaybolan Görkem Satmaz'ın (22) arama çalışmalarının 3'üncü gününde cansız bedenine ulaşıldı.
Eski muhtar dere kenarında kayboldu: Arama çalışması başlatıldı!
Eski muhtar dere kenarında kayboldu: Arama çalışması başlatıldı! Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çocuğunun dereye düşen terliğini aramaya gittikten sonra kaybolan eski köy muhtarı Şakir Cahit Gündoğdu'ya ulaşılamıyor.
Ünlü iş insanı denizde kayboldu: Yatı parçalanmış halde bulundu
Ünlü iş insanı denizde kayboldu: Yatı parçalanmış halde bulundu Yalova’dan Yunanistan’ın Mikonos Adası’na gitmek üzere denize açılan Mazu Yachts’ın sahibi ünlü iş adamı Halit Yukay’a ait yat, Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında ikiye ayrılmış halde bulundu. Ekipler, kaybolan iş adamını bulmak için arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.