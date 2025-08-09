Yaşlı adam yüzmek için girdiği denizde kayboldu!

Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Narlı Mahallesi Narlıaltı sahilinde akşam saatlerinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; denize giren 75 yaşındaki bir M.B., akıntıya kapılarak açığa sürüklendi. Kıyıya dönemeyen yaşlı adam, bir süre açıkta yardım bekledi. Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri jandarma ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı Özel Dalış Timi, Sahil Güvenlik bot ekipleri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı cankurtaran ekipleri sevk edildi.

Kıyıdan yaklaşık 3 kilometre (2 mil) metre açıkta bulunan M.B., itfaiyenin ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bot ekiplerinin çalışmasıyla tespit edildi ve bilinci açık şekilde kıyıya ulaştırıldı.

O anlar çevredeki yurttaşlar tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay yerinde hazır bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yurttaş, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.