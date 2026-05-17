Yaşlı çift, ev almak için biriktirdikleri 2 kilogram altını dolandırıcılara kaptırdı

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Hacıali Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz salı günü, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar 86 yaşındaki Şerif Pamuk’u arayıp eşiyle birlikte isimlerinin kuyumcu soygununa karıştığını söyledi. Bir süre sonra 58 yaşındaki Saadet Pamuk’u da arayan başka bir dolandırıcı, yaşlı çiftlerin başka odalarda kendileriyle konuşmalarını istedi.

SAHTE KİMLİK FOTOĞRAFI GÖNDERİP İKNA ETTİLER

"Soyguncular sizin kimliğinizi olay yerinde bırakıp kaçmış" diyerek yaşlı çifti kandıran dolandırıcılar, Pamuk çiftinin çocuklarının ve torunlarının isimlerini de sayıp, Şerif ve Saadet Pamuk adına düzenlenmiş sahte kimlik fotoğrafı yollayıp güven kazandı. Bir süre sonra yaşlı çiftin 2 kilogram ağırlığında 33 bilezikleri olduğunu öğrenen dolandırıcılar, bu sefer de o altınların sözde soyulan kuyumcudaki altın olup olmadığını tespit etmek için fotoğraflarının çekilmesi gerektiğini söyledi.

"SAVCI BEY 4 VESİKALIK FOTOĞRAF İSTİYOR" DİYEREK YAŞLI ADAMI EVDEN UZAKLAŞTIRDILAR

Durumdan şüphelenen yaşlı çift, ilk başta altınları vermeyi kabul etmedi ancak bu sefer de dolandırıcılar Şeref Pamuk’u kandırıp, ’soyguncuları yakaladık, teşhis için karakolun yakınına gelin. Size onları göstereceğiz ve tanıyoruz demeyin. Savcı bey de gelirken 4 vesikalık fotoğraf istiyor’ dedi. Evde 2 vesikalık fotoğrafının olduğunu söyleyen Pamuk’u ısrarla ’4 vesikalık fotoğraf lazım’ diyerek kandıran dolandırıcılar, yaşlı adamın 10 kilometre uzaklıktaki fotoğrafçıya gitmesini sağladı. Bu sırada da dolandırıcılar hem yaşlı adamı hem de eşini telefonda tutmaya devam etti.

ALTINLARI GELİP EVDEN ALDILAR

Yaşlı adamın evden çıkmasını fırsat bilen dolandırıcılar, bu sefer de Saadet Pamuk’a, "Anneciğim sizin için uğraşıyoruz. Şimdi Ahmet diye bir sivil polis gelecek, ona altınları teslim etmen lazım. Fotoğrafını çekip sana geri verecek" dedi. Dolandırıcılara güvenen yaşlı kadın, eve gelen şapkalı erkek şahsa 2 kilogram ağırlığındaki 33 Adana burması bileziği teslim etti.

TELEFON KAPANDI, GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Altınları verdikten sonra telefonu kapanan yaşlı kadın, tekrar kendisini arayan numarayı aradığında "Böyle bir numara bulunmamaktadır" uyarısını alınca dolandırıldığını anladı ve eşiyle birlikte jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

JANDARMA OPERASYON DÜZENLEDİ

Olayın ardından çalışma başlatan Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin saklandığı adresi tespit etti. Belirlenen eve operasyon düzenleyen ekipler, 2 bilezik, 4 çeyrek altın, 46 Cumhuriyet altını, 35 bin TL, 2 bin 140 euro, 720 dinar, 600 dolar ile 8 bin 416 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden H.A. ile S.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"O ALTINLAR BİZİM DEĞİL" SAVUNMASI

Ele geçirilen altın ve paralarla ilgili jandarmanın işlemleri sürerken yaşlı çift, kendilerinin 33 bileziği olduğunu söyleyip ele geçirilenlerin kendilerinden alınanlar olmadığını savundu. Ayrıca altınları almak için eve gelen şahsın görüntüsü mahalledeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

"BİZİ FELÇ ETTİLER"

Yaşadıklarını anlatan Şerif Pamuk, "Beni telefonla arayıp, ‘3 kuyumcu soymuşlar, sizin kimliğinizi oraya bırakmışlar’ diyerek bizi kandırdılar. Ayrıca bizim iyi ve tanınan bir aile olduğumuzu söyleyip savcının bizi tanıdığını söylediler. Beni konuşturdu sonra da ‘savcı bey 4 fotoğraf istiyor’ diyerek evden uzaklaştırdı. O sırada da eşimle görüşüp onu kandırmışlar, ondan da altınları almışlar. 33 bilezik gitti. Arsamızı, tarlamızı sattık. Altınlar oradan gelmişti, çocuğumuza ev alacaktık. Bizi felç ettiler. 2 kişi yakalandı bir miktar altın ele geçirildi ama onlar bizim değil. Bizim altınlarımızla o ele geçirilen altınlar yer değiştirilmiş olarak düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"30 SENELİK EMEĞİM GİTTİ"

Dolandırıcıların yalnızca 2 kişi olmadığını, bu işin bir çete işi olduğunu öne süren Pamuk, şahısların bir an önce yakalanmasını istediğini söyleyerek, "Bize daha bir altın gelmedi. Bugün bize, yarın başkasının başına gelmesin. Devletimiz çok güçlü. Bu şahısların yakalanmasını istiyoruz. Devletimizin gücü yeter, 30 senelik emeğim gitti" diye konuştu.