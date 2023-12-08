Yaşlı çift karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti
Zonguldak’ın Devrek İlçesinde Elime Kürekçi ve Eyüp Kürekçi isimli çift sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, olay Devrek ilçesine bağlı Hışıroğlu köyünde meydana geldi. İddiaya göre karı koca olduğu öğrenilen Elime Kürekçi ve Eyüp Kürekçi çifti soba zehirlenmesinden dolayı hayatını kaybetti.
Elime Kürekçi ve Eyüp Kürekçi isimli çift Hışıroğlu köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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