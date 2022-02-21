Yaşlı çifti 3 kez dolandıranlara hapis ve rekor para cezası

21 Şubat 2022 Pazartesi, 11:30

Yenimahalle ilçesinde İrfan ve Kamuran Türker çiftini geçen yıl 11 Şubat'ta arayıp kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini, adına işlemler yapılarak paralarının teröristlerin eline geçebileceğini söyleyerek, parayı teslim etmeleri gerektiğini belirtti.

Paniğe kapılan çift, aynı gün banka hesaplarında bulunan 186 bin euroyu çekip, eve gelen ve kendisini polis olarak tanıtan şüpheliye verdi. Çift, bir hafta sonra 18 Şubat'ta 101 bin 186 dolar, 24 Şubat'ta da 84 bin 210 dolar daha çekip aynı yöntemle kendilerini arayan şüphelilere teslim etti. Türker çifti, ilk iki olayda parayı siyah çanta ile almaya gelen şüphelinin, 3'üncüde poşete koyarak götürmesinden şüphelenerek polise haber verdi. Polis parayı teslim alan Hüseyin Karaca, kendisine gözcülük yapan Abdülkadir Özal ile Emrah Çiftçi ve Aziz Topur'u gözaltına alındı. 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BERAATLARINI TALEP ETTİLER

Ankara 33'ncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Aziz Topur, Abdülkadir Özal, Emrah Çiftçi, Hüseyin Karaca ve avukatları katıldı. Savcı önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayarak sanıkların cezalandırılmalarını talep etti. Duruşmada mütalaaya karşı savunma yapan sanık Aziz Topur, "Benim kesinlikle suçum yoktur. 1 yılı bulan tutukluluk nedeniyle kendim dışında ailem de mağdurdur. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Emrah Çiftçi ise göremediği küçük bir çocuğu olduğunu söyleyerek beraatını istedi. Diğer sanıklar da tahliyelerini talep etti.

REKOR CEZA

Mahkeme heyeti, sanıkların kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık suçunu işlediklerini belirterek, sanıklardan Emrah Çiftçi ve Aziz Topur’a ayrı ayrı 15 yıl hapis ve 10 milyon 875 bin lira para cezası, Abdulkadir Özal ve Hüseyin Karaca’ya ise ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis cezası ve 9 milyon 62 bin 500 lira para cezası verdi. Kararla birlikte sanıkların tutukluluk hallerinin devamı kararlaştırıldı.