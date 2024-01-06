Yaşlı kadın evinde ölü bulundu!
Düzce'de kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.
Olay, Çay Mahallesi Ela Bahriye Oral Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Sevcan Aydın’dan (69) uzun süredir haber alamayan yakınları yaşlı kadının evine gitti.
Kapıyı açmayan kadının sağlık durumundan endişelenen yakınları, kapıyı kırarak içeri girince yaşlı kadının koltukta hareketsiz oturduğunu fark edip ambulansa haber verdi.
Bölgeye kısa süre içerisinde ulaşan ekipler yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından yaşlı kadın morga kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.
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