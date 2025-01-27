Yaşlı kadın yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 82 yaşındaki yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evde komşusu tarafından ölü bulundu.

Yaşlı kadın yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
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İHA
Yayınlanma: 27.01.2025 - 17:22

Edinilen bilgiye göre, Konuralp Mahallesi 2009. Sokak üzerinde yalnız yaşayan Emine Y. (82) komşusu tarafından evde hareketsiz şekilde bulundu.

Durumun haber verilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi, Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emine Y.’nin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.


Etiketler: #sakarya #ölü bulundu #komşu

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