Yaşlı kadını darp ederek öldürmüştü... Ambulans şoförü ile ilgili yeni gelişme!

Yayınlanma: 23.01.2024 - 17:15

Güncelleme: 23.01.2024 - 17:16

Eskişehir'de Zafer Mahallesi Özen Sokak’ta yaşayan Safinaz A. (72), dün akşam saatlerinde eve gelen eşi M.A. ve oğlu Ö.A. tarafından salonda hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. 112 Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, Safinaz A.’nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

BOYNUNUN KIRIK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ!

Evinin salonunda eşi ve oğlu tarafından ölü olarak bulunan Safinaz A.’nın yüz ve bilek kısmındaki morluklar nedeniyle ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptıkları inceleme sonucunda Safinaz A.’nın boynunun kırık olduğu ve darp sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği belirlendi. Safinaz A.’nın cansız bedeni, otopsisinin yapılması amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda, güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek, Safinaz A.’nın evine yüzü kar maskeli elleri eldivenli bir şüphelinin girdiği belirlendi.

Kamera kayıtlarında yapılan incelemeler sonucunda şüphelinin, bir sağlık kuruluşunda hasta nakil ambulansı şoförü olarak ve bir kereste fabrikasında çalışan Murat U. adlı şahıs olduğu tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yapılan aramalarda eldiven ve bir miktar para ele geçirilirken, şüphelinin kereste fabrikasında çalışan Safinaz A.’nın eşinden evde altın olduğunu öğrendiği ve anahtarını çaldığı öğrenildi. Hırsızlık amacıyla kar maskesiyle ve eldivenle eve giren Murat U.’nun, Safinaz A.’nın kolundaki bileziği çaldığı ve bir kuyumcuya sattığı belirlendi.

Gözaltına alınan ve ilk sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenilen şüpheli Murat U., emniyetteki işlemlerinin ardından ambulans personeli kıyafetinin üzerine çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.