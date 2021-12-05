Yaşlı kadının 'geçinemiyorum' isyanı: 60 yaşımda hırsızlık mı yapayım?
CHP’nin Mersin mitinginde bir kadın, "Geçinemiyorum" diye haykırdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'e derdini anlatan kadın, “Torunumun eline 10 lira veremiyorum. Oğlum işsiz. Geçinemiyorum. 60 yaşında hırsızlık mı yapayım? Ne yapayım, yol gösterin. Oğlum işsiz, anladın mı” dedi.
CHP'nin Mersin’de dün düzenlediği ‘Milletin Sesi’ mitingine katılan bir kadın, miting alanında gördüğü CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek’e yaşadığı sorunları anlatırken “Torunumun eline 10 lira veremiyorum. Oğlum işsiz. Geçinemiyorum. 60 yaşında hırsızlık mı yapayım? Ne yapayım, yol gösterin? Oğlum işsiz anladın mı” diye konuştu.
CHP’li Erkek, isyan eden kadının ellerinden öperek, “Onun için ‘Erken seçim, hemen seçim’ diyoruz. Düzelteceğiz. Geliyor gelmekte olan, az kaldı” dedi.
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