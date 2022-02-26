Yaşlı kadınları 'yardım yapacağız' diyerek dolandıran 3 şüpheli tutuklandı
Denizli'de, yalnız yaşayan kişileri, Kaymakamlıktan geldiklerini, odun, kömür ve para yardımı yapacaklarını söyleyerek kandırıp, girdikleri evlerinde altın ve paralarını alarak dolandıran 3 kişi yakalanıp, tutuklandı. 3 şüpheliden birinin 11 ayrı suç kaydı, birinin ise 12 ayrı suç kaydı bulunduğu tespit edildi.
Baklan'da 12 Şubat günü, Emine K. (92) ile Zehra H.'nin (75) evlerine kasasında odun ve kömür yüklü, plakası sökülmüş kamyonetle giden 3 kişi, kendilerini Kaymakamlık görevlisi olarak tanıtıp, odun, kömür ve 100 TL nakit yardımı yapacaklarını söyledi. Kadınlara 200'er lira veren şüpheliler, para üzerini istedi.
Şüphelilerden 2'si kadınları oyalarken, diğeri içeri girip H.'nin toplam 50 bin TL değerinde altın ve parasını, K'nin de 5 bin TL'sini aldı.
Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan H. ve K. jandarmaya başvurdu.
SUÇ DOSYALARI KABARIK
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Mağdurların verdiği eşkalden yola çıkan, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen JASAT, şüphelilerin 11 ayrı suç kaydı bulunan Görkem E. (20), 12 ayrı suç kaydı bulunan Hasan Can E. (22) ve 1 suç kaydı bulunan kardeşi Eren E. (16) olduğunu belirledi. JASAT, Baklan Jandarma Komutanlığı'nın da desteğiyle 24 Şubat'ta evlerine düzenlediği operasyonla şüphelileri yakaladı.
Jandarmada suçlarını itiraf eden 3 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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