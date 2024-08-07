Yat fabrikasında yangın
Türkiye’nin ilk seri yat üreticisi olan Sirena Marine’nin Orhangazi’deki fabrikasında yangın çıktı.
Saat 07.30 sıralarında Sirena Marine’nin Yalova-Bursa karayolu üzerinde bulunan fabrikasından yoğun dumanlar yükselmeye başladı. Kısa süre önce ek tesis yapan fabrikanın eski binasındaki yangının çıkış nedeni hakkında henüz açıklama yapılmadı. Türkiye’nin marka teknelerinin üretilip birçok ülkeye pazarlandığı fabrikadaki yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor.
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